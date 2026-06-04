KFC und St. Tönis müssen in die Abstiegsrelegation

Die A-Junioren des SC St. Tönis müssen in die Relegation. – Foto: Jens Terhardt

Neben den A-Junioren des KFC Uerdingen müssen in der Niederrheinliga auch die des SC St. Tönis, was aber nicht mehr überraschend kommt, in die Abstiegsrelegation. Diese wird am 8. Juni ausgelost und startet am 20. Juni.

Die Schützlinge von Trainer Jonas Schüler gewannen zwar am letzten Spieltag beim VfB Hilden mit 5:3 (3:3) und nahmen erfolgreich Revanche für das 0:1 aus der Hinrunde, doch weil sich gleichzeitig der VfL Rhede gegen das abgeschlagene Schlusslicht FSV Duisburg nicht mehr die Butter vom Brot nehmen ließ (4:1), war der Dreier des Sportclubs nicht mehr relevant. Marvelous Osadebamwen Idahor Agho (10.), Phil Wanninger (29.), Josiah Opoku Donkor (45.+1), Killian Kennedy Schmeißer (51.) und Georgios Svoronos (89.) trafen.

Tore am Fließband gab es derweil beim 4:4 (1:0)-Unentschieden des KFC Uerdingen bei der SG Essen-Schönebeck. Dabei kassierten die Uerdinger, die in der Endabrechnung auf Platz elf verbleiben, den Ausgleich erst in der Nachspielzeit. Außerdem führten sie Mitte der zweiten Hälfte bereits mit 3:0. Keine Frage, vorne läuft es ganz gut, aber für die Relegation muss sich die Mannschaft vor allem in der Defensive erheblich steigern.

Mustergültiges Finale für den SC Krefeld

Einen Abschluss nach Maß legten die C-Junioren des SC Krefeld hin. Sie gewannen gegen Absteiger ASV Einigkeit Süchteln – der musste in Sachen Relegation dem beim Schlusslicht TSV Wuppertal-Ronsdorf knapp mit 1:0 siegenden FC Kray noch den Vortritt lassen – mit 7:0 (6:0) und rückte in der Tabelle noch einen Platz auf vier hoch, weil die Essener Schwarz-Weißen gegen die SSVg Velbert den kürzeren zogen. Eine Platzierung für die Schützlinge von Trainer Roman Esser, für die Prince-Chinecherem Issac (3), Emir Kaan Altan (3) und Richard Oloulu Oyerinde die Treffer erzielten, die aller Ehren wert ist.

Die inzwischen dritte Niederlage in Folge gab es dagegen für den SC St. Tönis, der gegen den TuS Reuschenberg mit 1:4 (0:2) verlor. Das Ehrentor für die Mannen um Keeper Jona Niklas Bethge, die mit Rang sieben für einen Aufsteiger aber durchaus nicht enttäuschten, ging auf das Konto von Luis Alexander Kalembach.