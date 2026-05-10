 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

KFC & Hilden unter Druck, Chance für den Oberliga-Keller

Oberliga Niederrhein: Nach dem Sieg von Ratingen 04/19 müssen der KFC Uerdingen und der VfB 03 Hilden nachziehen. Im Keller können die Klubs den Vorsprung auf die Abstiegszone vergrößern, weil der VfB Homberg verloren hat.

von André Nückel · Heute, 05:30 Uhr · 0 Leser
Das Ergebnis von Ratingen gegen Homberg hat Auswirkungen auf die restliche Liga.
Das Ergebnis von Ratingen gegen Homberg hat Auswirkungen auf die restliche Liga. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Oberliga Niederrhein: Nach dem Sieg von Ratingen 04/19 müssen der KFC Uerdingen und der VfB 03 Hilden nachziehen. Im Keller können die Klubs den Vorsprung auf die Abstiegszone vergrößern, weil der VfB Homberg verloren hat. So laufen die Sonntagsspiele des 31. Spieltags:

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Liveticker: 1. FC Monheim - DJK Adler Union Frintrop

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00live

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Liveticker: Blau-Weiß Dingden - ETB SW Essen

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00

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Liveticker: SpVg Schonnebeck - KFC Uerdingen

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:00live

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Liveticker: 1. FC Kleve - FC Büderich

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:00live

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Liveticker: TSV Meerbusch - SV Biemenhorst

Heute, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:00live

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Liveticker: VfB 03 Hilden - Holzheimer SG

Heute, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:30

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Liveticker: SC St. Tönis - VfB Homberg

Heute, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:30live

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Hombergs Tor fällt zu spät

Fr., 08.05.2026, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
3
1
Ratingen 04/19 hat im Titelrennen am Freitag gegen den VfB Homberg vorgelegt - mehr hier!

Das ist der nächste Spieltag

32. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB 03 Hilden
So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SC St. Tönis 1911/20
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Kleve
So., 17.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck
So., 17.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden
So., 17.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - Ratingen 04/19
So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch

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