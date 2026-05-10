KFC & Hilden unter Druck, Chance für den Oberliga-Keller

Das Ergebnis von Ratingen gegen Homberg hat Auswirkungen auf die restliche Liga. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Oberliga Niederrhein: Nach dem Sieg von Ratingen 04/19 müssen der KFC Uerdingen und der VfB 03 Hilden nachziehen. Im Keller können die Klubs den Vorsprung auf die Abstiegszone vergrößern, weil der VfB Homberg verloren hat. So laufen die Sonntagsspiele des 31. Spieltags:

________________ Liveticker: 1. FC Monheim - DJK Adler Union Frintrop

________________ Liveticker: Blau-Weiß Dingden - ETB SW Essen

________________ Liveticker: SpVg Schonnebeck - KFC Uerdingen

Heute, 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck KFC Uerdingen KFC Uerdingen 15:00 live PUSH

________________ Liveticker: 1. FC Kleve - FC Büderich

________________ Liveticker: TSV Meerbusch - SV Biemenhorst

________________ Liveticker: VfB 03 Hilden - Holzheimer SG

Heute, 15:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden Holzheimer SG Holzheim 15:30 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

32. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB 03 Hilden

So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SC St. Tönis 1911/20

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg

So., 17.05.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Kleve

So., 17.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck

So., 17.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden

So., 17.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - Ratingen 04/19

So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: