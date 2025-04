KFC und Düren nach Insolvenz unter Druck - MSV auf Meisterkurs

Mit drei richtig starken Duell startet die Regionalliga West am Freitagabend in den 28. Spieltag. Nach der Insolvenzeröffnung beim KFC Uerdingen und beim 1. FC Düren wird die spannende Frage sein, wie sich die Teams schlagen werden. Außerdem will der MSV Duisburg den nächsten Schritt zur Meisterschaft und dem direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga schaffen. Wir blicken auf den Spieltag.