KFC-Sportdirektor Michael Nagorny erwartet einen spannenden Aufstiegskampf. – Foto: Markus Becker

KFC Uerdingens Nagorney erwartet "spannende Saison" Oberliga Niederrhein: Der KFC Uerdingen geht nach den Vorkommnissen der vergangenen Saison bekanntermaßen künftig in der Oberliga an den Start. Für die anstehende Spielzeit hat sich der Verein kadertechnisch fast vollends neu zusammengestellt, um in der kommenden Spielzeit den direkten Wiederaufstieg anzuspielen. Folgerichtig geht der KFC als einer der Top-Favoriten auf die Meisterschaft in die Saison. Im neuen Oberliga-Podcast von FuPa Niederrhein warnt Sportdirektor Michael Nag

Gleich 20 Neuverpflichtungen hat der KFC Uerdingen in diesem Sommer vermeldet, um in der kommenden Spielzeit in der Oberliga Niederrhein bestens gerüstet zu sein. Das klare Ziel: Der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga West. Wie Sportdirektor Michael Nagorny in der ersten Folge des Oberliga-Podcasts von FuPa Niederrhein bekräftigt, steht der KFC dabei vor keiner leichten Aufgabe. Schließlich stellen neben Vorjahres-Vizemeister SpVg Schonnebeck auch einige andere Mannschaften ernsthafte Konkurrenten um die Meisterschaft dar.

Der „FuPalaver“-Podcast von FuPa Niederrhein hat ab sofort eine neue Sendung, die sich auf die kommende Oberliga-Saison fokussiert. Host Anton Wagener hat jeden Montag spannende Trainer-/oder auch Spielerstimmen der jeweiligen Vereine parat und greift in der neuen Sendung „Oberliga-Niederrhein-Podcast“ die derzeitige Situation der Oberligisten auf. In der ersten Folge liegt der Fokus neben den vier Landesliga-Aufsteigern auch auf der Favoriten im Aufstiegskampf. Nach dem Zwangsabstieg im Vorjahr gilt der KFC Uerdingen als DER Top-Titel-Anwärter schlechthin. Sportdirektor Michael Nagorny spricht im Podcast über seine Erwartungen an die kommenden Oberliga-Saison und geht von einem spannenden Aufstiegskampf aus. Nagorny: „Egal ob im oberen oder unteren Tabellendrittel, es wird eine spannende Saison“

Für den KFC Uerdingen, der seine Heimspiele vor vier Jahren noch in der 3. Liga austrug, bedeutete der Regionalliga-Zwangsabstieg vergangene Spielzeit nach nur einem Jahr die Rückkehr in die Oberliga. Der einstige Bundesligist als einer der Favoriten auf den Titelgewinn und den damit einhergehenden Wiederaufstieg in die anstehende Saison, leicht wird die Aufgabe allerdings wohl kaum. Wie KFC-Sportdirektor Michael Nagorny im Oberliga-Podcast betont, sei mit einem ausgeglichenen Aufstiegsrennen zu rechnen: „Egal ob im oberen oder unteren Tabellendrittel, ich glaube es wird eine spannende Saison. Zu den Aufstiegsfavoriten gehören meiner Meinung nach die SpVg Schonnebeck, die wieder einen guten Kader zusammen haben und Jahre hinweg gute Arbeit leisten. Genau wie der VfB Homberg, die eine homogene Mannschaft zusammengestellt haben. Dazu kommen dann noch der ETB SW Essen und Ratingen 04/19, die sehr spannend sind“, ordnet der Sportdirektor die Konkurrenten ein. Neben den besagten Titelanwärtern sei zudem auf die Sportfreunde Baumberg zu achten, die „auch eine sehr gute Mannschaft beisammen haben.“ Den Oberliga-Meister von vor zwei Jahren, der in der abgelaufenen Saison gegen den Abstieg spielte, schätzt Nagorny als „Überraschungsmannschaft“ ein.