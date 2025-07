KFC Uerdingen: Zwei Unentschieden und viele Erkenntnisse

So auch am Samstag beim Test gegen den Landesligisten TuS Hordel. Vitor Hugo Favaro, so der Name des einen Testspielers. Klingt auf jedem Fall nach internationalem Flair. Und das bringt der Spieler auch mit sich. Eine erste Recherche offenbart das Transfermarkt-Profil eines in Brasilien geborenen Italieners, der in den Jugendabteilungen von Atletico Madrid und dem AC Florenz spielte und nach einem Abstecher in die Nachwuchsabteilung von Al Ain in die Vereinigten Arabischen Emirate zuletzt in Portugal spielte. Und der soll nun wirklich in der Krefelder Hubert-Houben-Kampfbahn für den KFC Uerdingen auflaufen? Ein Abgleich mit dem Instagram-Profil des 22-Jährigen und den auffälligen Tattoos am linken Arm zeigt: er ist es wirklich. Favaro war engagiert, forderte im Mittelfeld viele Bälle und spielte teilweise auch sehenswerte Pässe mit dem Außenrist. Allerdings waren andere Pässe sehr riskant und führten zu Ballverlusten und gefährlichen Aktionen des Gegners.

Obwohl Favaro die kompletten 90 Minuten absolvieren durfte und auch am Sonntag gegen Erkenschwick noch einmal eingewechselt wurde, konnte er sich offenbar nicht nachhaltig für ein Engagement empfehlen. Das machte KFC-Trainer Julian Stöhr nach dem zweiten Test auch so deutlich. „Wir werden ihn nicht verpflichten“, sagte Stöhr. Favaro habe ihn und sein Team nicht vollends überzeugen können, zudem sei ein deutschsprachiger Spieler auf der „Sechs“ für ihn sehr wichtig, sodass diese Planstelle anders besetzt werden muss.

"Deutlicher Schritt nach vorn"

Auch Nicolas Obas, zuletzt bei Türkspor Dortmund aktiv, und Haris Mesic, der zuletzt beim 1. FC Bocholt unter Vertrag stand, kamen in beiden Spielen zum Einsatz. Zudem standen auch zwei Spieler schon am Samstag auf dem Platz, deren Verpflichtung am Abend dann offiziell bekanntgegeben wurde. Seongsun You, der 25-jährige Verteidiger, war bereits beim Trainingsauftakt dabei und stand auch vor einer Woche beim ersten Test auf dem Feld. „You hat in der Oberliga Westfalen konstant gute Leistungen gebracht. Er kann in der Viererkette alle Positionen bekleiden und ist deshalb extrem wertvoll für uns“, sagt Trainer Julian Stöhr. Das hat der Verteidiger direkt unter Beweis gestellt. Eigentlich hatte er gegen Erkenschwick von der Bank kommen sollen, doch Anthony Oscasindas war leicht angeschlagen, sodass Stöhr ihm eine Pause verordnete. „Eine reine Vorsichtsmaßnahme“, so der Trainer.

Neu beim KFC ist auch Noel-Etienne Reck, Sohn des ehemaligen Bundesligatorhüters Oliver Reck. Der 20-jährige wurde in der Jugend von Rot-Weiss Essen ausgebildet und stürmte in der vergangenen Spielzeit in insgesamt 13 Partien für den damaligen Uerdinger Regionalliga-Konkurrenten Wuppertaler SV. Nun soll er in der Grotenburg für Gefahr im gegnerischen Strafraum sorgen. Dass er das durchaus draufhat, bewies Reck an diesem Wochenende. Gegen Hordel kam er nach 60 Minuten von der Bank und sorgte mehrfach für Gefahr – und für den zwischenzeitlichen Treffer zum 3:1. „Am Sonntag hat er seine Sache sehr gut gemacht. Jetzt geht es darum, ihn an den Spielrhythmus wieder heranzuführen“, sagt der Trainer.

Insgesamt sei er besonders mit dem Spiel am Sonntag gegen Erkenschwick recht zufrieden gewesen, ergänzt Stöhr. „Das war ein deutlicher Schritt nach vorne“, sagt er. Während sein Team am Samstag hin und wieder noch zu naiv im Zweikampfverhalten agiert habe, sei das im zweiten Spiel besser gewesen.