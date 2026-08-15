KFC-Uerdingen-Zugänge mit jeder Menge Vorfreude

Neue Gesichter im KFC-Dress. – Foto: Boris Hempel

Am Samstag startet der KFC Uerdingen in die neue Oberliga-Saison. Auf der Anlage des SV Rosellen in Neuss trifft die Mannschaft von Trainer Julian Stöhr auf die Holzheimer SG (16 Uhr), die für ihr Heimspiel gegen Uerdingen wie schon in der vergangenen Saison den Platz des A-Ligisten nutzt. Die Zielsetzung für den KFC ist klar. Nach dem dritten Platz in der Vorsaison hatte Norbert Philipp, der Vorstandsvorsitzende des KFC, noch im Rahmen des 34. Spieltags der vergangenen Spielzeit für die nun beginnende Runde den Aufstieg in die Regionalliga West als Ziel ausgegeben. Dazu muss der KFC sehr wahrscheinlich auch die Meisterschaft gewinnen. Wir haben vor dem Saisonstart mit einigen Spielern über ihre Erwartungen und Zielsetzungen gesprochen.

Ambitionen zeigen sich auch in den Spielern

Der Umbruch im Sommer war erneut ein größerer, jedoch nicht ganz so radikal wie noch beim Neustart vor der vergangenen Saison. Daher kennt ein Teil des Kaders die besondere Stimmung in der Grotenburg bereits bestens. Das ist ein Punkt, den so mancher Zugang erwähnt hat. Verteidiger Tobias Grulke etwa fand die Kulisse beim Test gegen Delay Sports Berlin beeindruckend und freut sich auf den Support der Fans in der Saison. Die ersten Eindrücke vom Verein und vom Umfeld seien alle sehr positiv gewesen. „Wir wollen viele Siege einfahren, attraktiven Fußball spielen und hinten sicher stehen – und am Ende auch aufsteigen“, beschreibt er seine Erwartungen an die Saison.

Heute, 16:00 Uhr Holzheimer SG Holzheim KFC Uerdingen KFC Uerdingen 16:00 PUSH

Verteidiger-Kollege Till Weingarten hat ebenfalls nur positive Eindrücke zu vermelden. Da er nicht vom Niederrhein komme, habe er mit dem KFC vorher nicht so viele Berührungspunkte und Verbindungen gehabt. Daher habe ihn schon die Vorbereitung beeindruckt. „Das kenne ich so ehrlicherweise nicht. Aber es ist ein tolles Gefühl“, sagte er auf die breite Fanunterstützung angesprochen. Dem Team traut er einiges zu. „Wir sind eine gute Truppe, die auf jeden Fall oben mitspielen wird.“

Das bestätigt auch Stürmer Wladimir Wagner, der von Westfalia Rhynern nach Uerdingen gewechselt ist. Zum mannschaftlichen Erfolg möchte er so viele Scorerpunkte wie möglich beisteuern. „Ich freue mich, dass die Saison losgeht und wir die Fans so richtig in Aktion sehen“, sagte Wagner nach dem Test gegen Delay Sports. Er sei in jedem Fall sehr gut aufgenommen worden. Auch Justin Hoffmanns, vom FC Wegberg-Beeck nach Uerdingen gekommen, hat positive Eindrücke von seinem neuen Klub. „Man merkt, dass der KFC ein großer Verein ist, der eine gewisse Strahlkraft hat“, betont er. Hoffmanns erwartet, dass die Ligakonkurrenten es dem KFC nicht leicht machen werden, weil man in nahezu jedes Spiel als Favorit hneingehen wird. „Aber es macht Bock, sich dieser Herausforderung zu stellen“, sagt er motiviert.

Neulinge machen guten Eindruck auf Lipinski

Das sind Worte, die nicht nur das Trainerteam gerne hört, sondern auch diejenigen, die bereits vergangene Saison das Trikot des KFC getragen haben. Alexander Lipinski beschreibt das Niveau im Training als „sehr hoch“. Die neuen Mitspieler haben bei ihm einen positiven Eindruck hinterlassen. „Die Jungs machen das richtig gut und passen sich gut an“, sagt er. Torhüter Jonas Holzum traut der neuen Mannschaft einiges zu. „Die ersten Eindrücke aus der Vorbereitung sind sehr positiv. Wir haben ein paar erfahrene Spieler dazu bekommen“, sagt er. Von dieser Erfahrung soll das ganze Team profitieren. Verteidiger Jan Bachmann erwartet eine Steigerung zur Vorsaison. Die wurde auf dem dritten Platz beendet. Insofern werde das Team alles dafür tun, so lange wie möglich wieder oben mitzumischen. „Wir haben viele gute Charaktere dazubekommen“, sagt er – und kündigt an, dass die Mannschaft in dieser Saison viel Spaß machen werde.