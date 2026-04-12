KFC Uerdingen zittert sich zum nächsten Sieg

Obwohl sich das Lazarett beim KFC etwas gelichtet hatte und Seongsun You nach Gelbsperre sowie Noah Tomson, Nedzhib Hadzha und Dave Fotso Youmssi nach Erkrankungen und Verletzungen in den Kader zurückgekehrt waren, vertraute Trainer Julian Stöhr den elf Spielern, die auch schon vor Ostern gegen Adler Union Frintrop gestartet waren. Die Monheimer hatten vor dem Osterfest 1:4 beim FC Büderich verloren. FC-Coach Dennis Ruess wechselte seine Startformation auf insgesamt vier Positionen, unter anderem startete Luca-Christian Fenzl im Tor, sein letztes Ligaspiel hatte er in der Hinrunde gegen Büderich absolviert. Der neue Keeper wurde vom KFC in der Anfangsphase energisch angelaufen. Manchen Zuschauern auf der Tribüne stockte etwas der Atem, als Adam Tolba heraneilte und Fenzl keine Anstalten machte, den Ball nach vorne zu schlagen. Mit einer Finte ließ er Tolba ins Leere grätschen. Das sah spektakulär aus, hätte aber auch ins Auge gehen können (4.).