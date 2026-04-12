KFC Uerdingen zittert sich zum nächsten Sieg

Monheim am Rhein bleibt ein gutes Pflaster für den KFC Uerdingen im Jahr 2026. Nachdem die Uerdinger vor wenigen Wochen das Nachholspiel bei den Sportfreunden Baumberg knapp mit 1:0 gewonnen hatten, setzten sie sich auch beim 1. FC Monheim, dem zweiten Oberligisten der kleinen Mittelstadt, durch und bezwangen die Gastgeber am Sonntagnachmittag mit 2:1 (2:0).
Obwohl sich das Lazarett beim KFC etwas gelichtet hatte und Seongsun You nach Gelbsperre sowie Noah Tomson, Nedzhib Hadzha und Dave Fotso Youmssi nach Erkrankungen und Verletzungen in den Kader zurückgekehrt waren, vertraute Trainer Julian Stöhr den elf Spielern, die auch schon vor Ostern gegen Adler Union Frintrop gestartet waren. Die Monheimer hatten vor dem Osterfest 1:4 beim FC Büderich verloren. FC-Coach Dennis Ruess wechselte seine Startformation auf insgesamt vier Positionen, unter anderem startete Luca-Christian Fenzl im Tor, sein letztes Ligaspiel hatte er in der Hinrunde gegen Büderich absolviert. Der neue Keeper wurde vom KFC in der Anfangsphase energisch angelaufen. Manchen Zuschauern auf der Tribüne stockte etwas der Atem, als Adam Tolba heraneilte und Fenzl keine Anstalten machte, den Ball nach vorne zu schlagen. Mit einer Finte ließ er Tolba ins Leere grätschen. Das sah spektakulär aus, hätte aber auch ins Auge gehen können (4.).
Da Tabellenführer Ratingen 04/19 schon am Freitagabend im Einsatz war und den SV Biemenhorst mit 3:0 bezwungen hatte, war klar, dass der KFC Uerdingen, sollte nach oben noch etwas gehen, zwingend nachziehen musste. Die Mannschaft von Julian Stöhr kam nach acht Minuten zur ersten Chance, Anthony Oscasindas, nach einer Ecke noch vorne, köpfte nach Flanke von Ole Päffgen knapp drüber. Drei Minuten später durften die Uerdinger dann aber jubeln. Nach einem dicken Schnitzer in der Monheimer Abwehr kam Tolba, der in den vergangenen Wochen viel gearbeitet hatte, im Abschluss aber glücklos blieb, frei zum Schuss – und ließ Fenzl im Kasten keine Chance (11.). Im anschließenden Jubellauf war Tolba die Erleichterung, dass er nun endlich seinen ersten Saisontreffer feiern durfte, merklich anzusehen.
Wieder nur drei Minuten später lag der Ball erneut im Tor der Monheimer. Nach einer Ecke bekam der FC den Ball nicht geklärt, Verteidiger Oscasindas stand richtig und erhöhte auf 2:0 für die Gäste. Den Monheimern fiel nach vorne nicht viel ein, zu allem Überfluss verletzte sich dann auch noch Kaan Hüseyin Karaduman so schwer, dass er nach einer knappen halben Stunde raus musste, er wurde von Betreuern gestützt in die Kabine begleitet.
Zum ersten Mal richtig gefordert wurde KFC-Keeper Jonas Holzum kurz vor der Pause, als er einen Flatter-Freistoß von Talha Demir nur nach vorne abprallen lassen konnte. Die Monheimer wurden in dieser Phase aber etwas mutiger, die Uerdinger, ihrerseits an diesem Tag sehr effektiv, stellten die Offensivbemühungen mehr und mehr ein. Beinahe hätte Monheim noch den Anschlusstreffer feiern können, der Drehschuss von Mohamed El Mouhouti landete aber an der Latte (38.). In dieser Phase hätte sich der 1. FC Monheim durchaus belohnen können.
Kurz nach der Pause hätte das Spiel schon entschieden sein können, Ole Päffgen traf mit seinem Schuss nur den Pfosten. Der rettete auf der anderen Seite wenig später auch für den KFC. Demir kam frei zum Schuss, im Nachgang legte er den Ball auf den eingewechselten Blaise quer, der das freie Tor vor sich hatte – doch Holzum rettete den Ball noch irgendwie vor der Linie (57.).
Alexander Lipinski hatte Mitte der zweiten Halbzeit genauso das 3:0 auf dem Fuß wie kurz zuvor Tolba – doch beide trafen nicht. Stattdessen machte der FC das Spiel noch einmal richtig spannend. Der eingewechselte Aleksandar Bojkovski traf zum 1:2 und leitete damit eine spannende Schlussphase ein (72.). In dieser zeigten beide Teams gute Ansätze, das nächste Tor zu erzielen, doch die ganz zwingenden Möglichkeiten blieben aus. Die Schlussminuten waren von beiden Seiten aus hitzig und emotional, statt eines Foulelfmeters kassierte der Monheimer Torschütze die gelbe Karte wegen einer Schwalbe. Und ganz am Ende jubelte dann der KFC.