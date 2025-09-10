Der KFC gewinnt erneut gegen Biemenhorst. – Foto: Ralph Görtz

KFC Uerdingen wird zum Biemenhorster Kryptonit, gewinnt souverän Niederrheinpokal: Der KFC Uerdingen besiegte den SV Biemenhorst in der zweiten Runde des Niederrheinpokals mit 3:0 (2:0), nur 13 Tage nach dem 6:1-Sieg in der Oberliga. Verlinkte Inhalte Niederrheinpokal KFC Uerdingen Biemenhorst

Der KFC Uerdingen hat die Revanche des SV Biemenhorst in der Grotenburg verhindert und zieht dank eines insgesamt hochverdienten 3:0-Sieges in die nächste Runde des Niederrheinpokals ein.

KFC beginnt dominant

Biemenhorst begann recht vorsichtig, ließ sich im gegnerischen Ballbesitz komplett in die eigene Hälfte fallen und lauerte somit auf Kontermöglichkeiten. Echte Gefahr entstand neben ein paar Torannäherung noch nicht. Somit fiel das erste Tor beinahe aus dem Nichts: Alexander Lipinski erspähte, dass Biemenhorsts Keeper Lennart Brandes nicht ideal in seinem Kasten positioniert war und überwand den Schlussmann mit einem Abschluss aus der Distanz (11.). Und wie vor 13 Tagen hielt der KFC den Fuß auf dem Gaspedal. Der überaus aktive Batuhan Özden legte sich den Ball von der linken Seite für eine Flanke zurecht und fand im Zentrum Yassin Benslaiman, der diese mustergültig mit einem Drehschuss aus der Luft verwertete (16.). Biemenhorst war in der Folge darum bemüht, auch für gelegentliche Offensivvorstöße zu sorgen, doch weitere Chancen hatten eigentlich nur die Hausherren. Lipinski verzog aus exzellenter Position eine Flanke von Özden (26.), wenig später entschied sich der Vize-Kapitän im gegnerischen Strafraum fälschlicherweise für den Querpass statt dem eigenen Abschluss - ein Biemenhorster Bein war noch dazwischen.