KFC Uerdingen wird zum Biemenhorster Kryptonit, gewinnt souverän

Der KFC Uerdingen hat die Revanche des SV Biemenhorst in der Grotenburg verhindert und zieht dank eines insgesamt hochverdienten 3:0-Sieges in die nächste Runde des Niederrheinpokals ein.
Biemenhorst begann recht vorsichtig, ließ sich im gegnerischen Ballbesitz komplett in die eigene Hälfte fallen und lauerte somit auf Kontermöglichkeiten. Echte Gefahr entstand neben ein paar Torannäherung noch nicht. Somit fiel das erste Tor beinahe aus dem Nichts: Alexander Lipinski erspähte, dass Biemenhorsts Keeper Lennart Brandes nicht ideal in seinem Kasten positioniert war und überwand den Schlussmann mit einem Abschluss aus der Distanz (11.). Und wie vor 13 Tagen hielt der KFC den Fuß auf dem Gaspedal. Der überaus aktive Batuhan Özden legte sich den Ball von der linken Seite für eine Flanke zurecht und fand im Zentrum Yassin Benslaiman, der diese mustergültig mit einem Drehschuss aus der Luft verwertete (16.).
Biemenhorst war in der Folge darum bemüht, auch für gelegentliche Offensivvorstöße zu sorgen, doch weitere Chancen hatten eigentlich nur die Hausherren. Lipinski verzog aus exzellenter Position eine Flanke von Özden (26.), wenig später entschied sich der Vize-Kapitän im gegnerischen Strafraum fälschlicherweise für den Querpass statt dem eigenen Abschluss - ein Biemenhorster Bein war noch dazwischen.
Nach dem Seitenwechsel ging es der SVB zumindest von der reinen Grundformation etwas mutiger an. Die Gäste liefen den KFC etwas höher an, konnten aber dadurch nicht wirklich für Gefahr sorgen. Über die meiste Zeit nach dem Seitenwechsel trudelte die Partie aus.
Die echten Gelegenheiten hatte weiter der KFC. Zunächst traf Benslaiman beim vermeintlichen Treffer zum 3:0 auch ein gegnerisches Bein (62.), etwas später war dann der Bann gebrochen. Özden leitete die Aktion mit einem abgefälschten Schuss ein, die Kugel flog weiter auf Lipinski, der auf Ephraim Kalonji köpfte. Der Vollblutsstürmer hatte keinerlei Probleme, aus kurzer Distanz einzunicken (67.). Die Partie war in der Folge effektiv entschieden, ein echtes Aufbäumen der Gäste war nicht zu vernehmen. Kurz vor Schlusspfiff musste schließlich noch SVB-Abwehrmann von Ferdinand Schulte nach einem harten Zweikampf mit Pierre Rogasik vom Feld getragen werden.
Insgesamt also ein Abend zum Vergessen für Biemenhorst, das sich nahezu chancenlos aus dem Pokal verabschiedet.
KFC Uerdingen – SV Biemenhorst 3:0
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Dominik Burghard, Jan Bachmann, Kingsley Marcinek (82. Pierre Rogasik), Alexander Lipinski (69. Yasin-Cemal Kaya), Batuhan Özden (83. Malcom Scheibner), Dave Fotso Youmssi, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (69. Noah Tomson), Nedzhib Hadzha (43. Seongsun You), Ephraim Kalonji - Trainer: Julian Stöhr
SV Biemenhorst: Lennart Brandes, Justin Heckers, Luca Ridder, Berkant Gebes (46. Max Peerenboom), Niklas Ridder, Luca Puhe (73. Iker Prudencio), Lendi Jashanica, Giuseppe Mirason Geukes (46. Ferdinand Schulte), Sohail Nadi (39. Fabian Krichel), Jannis Schmitz, Joshua Müller (73. Taric Boland) - Trainer: Daniel Beine
Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 907
Tore: 1:0 Alexander Lipinski (11.), 2:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (15.), 3:0 Ephraim Kalonji (67.)