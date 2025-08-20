KFC Uerdingen: Wird der Sieg im Niederrheinpokal aberkannt?

32 Teams werden in der zweiten Runde des Pokalwettbewerbs, die in der zweiten Septemberwoche ausgetragen werden soll, an den Start gehen. Die meisten Vereine, die im Lostopf sind, stehen bereits fest. Die Erstrunden-Partie von Rot-Weiss Essen gegen den SV Solingen wird erst in der kommenden Woche ausgetragen. Und auch bei einer anderen Partie der ersten Runde herrscht möglicherweise noch Unklarheit über den Verein, der schlussendlich in der zweiten Runde antreten wird: bei der des KFC Uerdingen gegen den SSV Bergisch Born.

Sportlich hatte sich der KFC am 10. August in der heimischen Grotenburg zu einem 1:0-Sieg gegen den Landesligisten gemüht. Yasin-Cemal Kaya hatte in der Schlussphase das einzige Tor des Tages erzielt. Der Sieg des KFC könnte aber noch ein Nachspiel haben. Denn nach Informationen unserer Redaktion hat der unterlegene Verein aus Remscheid Einspruch gegen die Wertung der Partie eingelegt. Auf Nachfrage bestätigte der Fußballverband Niederrhein: „Der FVN kann bestätigen, dass vor dem Sportgericht bezüglich des Niederrheinpokalspiels zwischen dem SSV Bergisch Born und dem KFC Uerdingen ein Verfahren anhängig ist. Es geht um den Einsatz von Spielern, die möglicherweise nicht spielberechtigt waren.“

Mehr Details dazu, etwa welches Strafmaß droht oder wie das weitere Prozedere ist, wollte der FVN mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht nennen. Auch beim SSV Bergisch Born hält man sich bedeckt. Jörg Musset, der Sportliche Leiter des SSV, verwies auf Nachfrage ebenfalls auf das laufende Verfahren und wollte deshalb kein Statement dazu abgeben. Auch die „Freunde und Förderer des KFC Uerdingen“, die derzeit die Geschicke des KFC leiten, wollten sich nicht zu dem laufenden Verfahren äußern.

Der ungewisse Ausgang

Schon in der vergangenen Saison hatte der KFC Uerdingen in der Regionalliga West wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers Probleme bekommen. Am 2. November 2024 hatte der KFC gegen Wuppertal 2:1 gewonnen, sieben Tage später wurde das Spiel am Grünen Tisch mit 2:0 für Wuppertal gewertet. Dagegen hatte der KFC damals Berufung eingelegt – mit einem Teilerfolg. Der Westdeutsche Fußballverband hatte anschließend die Partie mit null Punkten für beide Mannschaften sowie einem Torverhältnis von 0:2-Toren für den KFC Uerdingen und 1:2-Toren für den Wuppertaler SV gewertet.

Im Falle des Verfahrens rund um das Niederrheinpokalspiel ist allerdings der Fußballverband Niederrhein zuständig. Ob bis zur Auslosung am Donnerstag eine Entscheidung getroffen wird, ist ungewiss.