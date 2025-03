KFC Uerdingen wirbt für Herbrand – erhält aber kein Geld dafür

So erklärte der Insolvenzverwalter Dr. Thomas Ellrich in einem Interview mit der „Westdeutschen Zeitung“ am Montag, dass er aktuell keine Möglichkeit sehe, wie die Insolvenz noch vermieden werden könne. „Ich gehe davon aus, dass das Insolvenzverfahren am 1. April eröffnet wird“, so Ellrich. Bis Mitte März hatte Ellrich dem KFC eine Frist gegeben, die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen, um das Verfahren abzuwenden. Diese Frist scheint nun verstrichen.

Unterbrechung der Sponsoring-Verhandlungen war wohl Wunsch des KFC