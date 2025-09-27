KFC Uerdingen will mit Sieg in Homberg oben dran bleiben

Sonntag, 18 Uhr, ist nicht unbedingt die gängigste Anstoßzeit im Amateurfußball. Darauf allerdings müssen sich die Spieler und die Fans des KFC Uerdingen nun einstellen. Denn das Auswärtsspiel in Duisburg beim VfB Homberg wird erst angepfiffen, wenn alle anderen Spiele des siebten Spieltags der Oberliga Niederrhein bereits beendet sein werden.
Nach der bitteren Niederlage am vergangenen Samstag gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen hatte die Mannschaft von KFC-Trainer Julian Stöhr also mehr als eine Woche Zeit, über dieses Spiel nachzudenken. Bis auf die mangelnde Chancenverwertung sei seiner Mannschaft nicht viel vorzuwerfen, daher sei es umso ärgerlicher, das Spiel nicht nur nicht gewonnen, sondern gar verloren zu haben. „Wir hätten gerne schneller wieder gespielt und eine entsprechende Antwort gegeben“, sagte Stöhr am Freitagmittag. Denn nach der ersten Niederlage in Büderich hatte sein Team nur drei Tage später im Pokal eine entsprechende Reaktion gezeigt. Die erhofft er sich jetzt auch in Homberg, wobei das sicher kein einfaches Unterfangen wird. Der VfB hat bis dato drei Siege und drei Niederlagen verbucht, auch die Tordifferenz ist ausgeglichen. Damit steht der VfB Homberg in diesen Tagen sinnbildlich für die Oberliga.
Denn wie ausgeglichen die Liga ist, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Zwischen dem Vierten und dem 16. liegen gerade einmal vier Punkte. Mit einer Niederlage würde man tief unten reinrutschen, der FC Büderich, der derzeit den drittletzten Platz in der Tabelle und somit den ersten Abstiegsplatz belegt, könnte punktetechnisch am KFC vorbeiziehen. Andererseits kann der KFC mit einem Sieg den Anschluss nach oben halten und mit dem derzeitigen Dritten SV Sonsbeck gleichziehen – sofern der am Wochenende nicht gegen Monheim punktet.
Ein richtungsweisendes Spiel also für den KFC Uerdingen, der aber zumindest personell kaum noch Sorgenfalten haben dürfte. Rückkehrer Adam Tolba hat nach seiner Verletzung in dieser Woche erstmals mit der Mannschaft trainiert, für das Auswärtsspiel in Homberg ist er aber noch keine Option. Er müsse nun langsam an die Belastung herangeführt werden, betont Trainer Stöhr. Alle anderen Spieler sind fit und stehen dem KFC zur Verfügung. Gut möglich also, dass es wieder zu Änderungen in der Startformation kommt. Alexander Lipinski und Etienne-Noel Reck dürften Kandidaten für diese sein. Im Tor hat man sich beim KFC nun, anders als noch vor wenigen Wochen kommuniziert, auf eine Nummer eins festgelegt. So wird Jonas Holzum weiterhin das Tor der Uerdinger hüten, sein Herausforderer Rafael Hester fehlte zuletzt verletzt und angeschlagen, daher habe man diese Entscheidung getroffen. Nichtsdestotrotz habe Hester die Möglichkeit, sich wieder heranzukämpfen und sich den Platz im Tor zurückzuholen, so der Coach.
Dass der KFC Uerdingen im Laufe der Saison eher eine der oberen Platzierungen einnehmen wird, davon ist Hombergs Trainer Stefan Janßen überzeugt. „Ich denke, es ist ein absolutes Spiel auf Augenhöhe. Uerdingen wird auf Strecke gesehen mit der Mannschaft, die sie sich zusammengestellt haben, zwingend um Platz eins spielen. Irgendwann werden sie wahrscheinlich ins Rollen kommen“, wird er in einem FuPa-Artikel zitiert. Seinem Gegenüber Julian Stöhr wäre es durchaus recht, wenn der KFC diese Erwartungen schon am Sonntag umsetzen und die drei Punkte einfahren kann.