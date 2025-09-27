KFC Uerdingen will mit Sieg in Homberg oben dran bleiben

Ein richtungsweisendes Spiel also für den KFC Uerdingen, der aber zumindest personell kaum noch Sorgenfalten haben dürfte. Rückkehrer Adam Tolba hat nach seiner Verletzung in dieser Woche erstmals mit der Mannschaft trainiert, für das Auswärtsspiel in Homberg ist er aber noch keine Option. Er müsse nun langsam an die Belastung herangeführt werden, betont Trainer Stöhr. Alle anderen Spieler sind fit und stehen dem KFC zur Verfügung. Gut möglich also, dass es wieder zu Änderungen in der Startformation kommt. Alexander Lipinski und Etienne-Noel Reck dürften Kandidaten für diese sein. Im Tor hat man sich beim KFC nun, anders als noch vor wenigen Wochen kommuniziert, auf eine Nummer eins festgelegt. So wird Jonas Holzum weiterhin das Tor der Uerdinger hüten, sein Herausforderer Rafael Hester fehlte zuletzt verletzt und angeschlagen, daher habe man diese Entscheidung getroffen. Nichtsdestotrotz habe Hester die Möglichkeit, sich wieder heranzukämpfen und sich den Platz im Tor zurückzuholen, so der Coach.

Lob vom Gegner