KFC Uerdingen will „goldenen Oktober“ verlängern

Alles war angerichtet: Am Halloweenabend sollte das Topspiel der Oberliga Niederrhein in der Krefelder Grotenburg steigen. Tabellenführer Ratingen hätte beim damals Tabellendritten KFC Uerdingen antreten sollen. Doch schon zwei Tage vor Halloween kam der verfrühte Schock: Die Stadt Krefeld hat den stark beanspruchten Rasen in der Grotenburg nach anhaltenden Regenfällen und vier Footballspielen binnen weniger Tage für unbespielbar erklärt und für zwei Wochen gesperrt.

Für den KFC Uerdingen bedeutete dies nicht nur ein spielfreies Wochenende, sondern wohl auch eine Hypothek für den Rest der Saison, denn in einer Woche, wenn Uerdingen die SpVg Schonnebeck empfängt, dürfte der Rasen nicht wieder in einem einwandfreien Zustand sein. Beim KFC versucht man dennoch, die positiven Aspekte aus der Spielabsage rauszuziehen. „Dadurch konnten wir am Freitag, anstatt am Wochenende zu spielen, trainieren und da richtig Gas geben. Positiv ist auch, dass man entspannter in die Trainingswoche gehen und sich etwas länger auf den nächsten Gegner vorbereiten kann“, sagt Trainer Julian Stöhr.

Gerne hätte der KFC Uerdingen anstatt des intensiven Trainings aber auch ein kurzfristig anberaumtes Testspiel absolviert. Wie der Trainer berichtet, habe man direkt nach der Absage am Mittwoch rumtelefoniert und auch einen Testspielgegner für Freitag finden können. „Mit dem Verein waren wir uns einig, doch die Stadt hat ihr Veto eingelegt“, sagt Stöhr. Der Landesligist VfB Speldorf hätte Gastgeber sein sollen, doch die Stadt Mülheim an der Ruhr hatte Bedenken, den KFC so kurzfristig zu empfangen. So wurde aus dem anvisierten Test nichts.

Volle Konzentration also auf die Liga, dort geht es am Freitagabend bei Blau-Weiß Dingden um Punkte. Und für Uerdingen darum, den „goldenen Oktober“ ein wenig zu verlängern. Denn auch wenn spielerisch nicht immer alles komplett überzeugend war, so konnte der KFC alle vier Ligaspiele im Oktober für sich entscheiden. Und auch wenn die Pokalreise mit der Niederlage gegen Duisburg zu Ende war, so hat sich der KFC dort ebenfalls gut verkauft. „Wir wollen an die letzten Resultate anknüpfen und so lange wie möglich ungeschlagen bleiben“, betont Julian Stöhr. Die Stimmung in der Mannschaft sei gut, und bei weiteren Siegen wird sie sicher nicht schlechter.

Personell kann Stöhr, der in den vergangenen Ligaspielen stets die gleiche Startelf auf den Platz geschickt hat, nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig Batuhan Özden steht dem KFC nicht zur Verfügung. Nach einer Erkältung plagen ihn Probleme an der Patellasehne.

Dingden mit ausgeglichener Bilanz

Aufsteiger Blau-Weiß Dingden spielt in der neuen Liga eine bis dato ordentliche Saison, die mit genau einem Wort deklariert werden kann: ausgeglichen. Nach zwölf absolvierten Spielen liegt das Team aus Hamminkeln auf dem zehnten Tabellenplatz und damit ziemlich in der Mitte. Die Bilanz des Aufsteigers: vier Siege, vier Unentschieden und vier Niederlagen – ausgeglichener kann eine Bilanz nach zwölf Spielen nicht sein. Was nicht ausgeglichen ist, ist das Torverhältnis, denn Dingden hat bislang vier Tore mehr geschossen, als es kassiert hat, und damit genauso eine Tordifferenz von +4 wie der KFC Uerdingen. Die Krefelder haben allerdings drei Tore mehr geschossen und dementsprechend auch hinnehmen müssen, allerdings in der Endabrechnung acht Zähler mehr auf dem Konto.

Vor allem die Defensive ist das Prunkstück der Gastgeber. In den vergangenen fünf Ligaspielen musste Dingden lediglich zwei Gegentreffer hinnehmen, beide gegen die Sportfreunde Baumberg. Vier der letzten fünf Spiele beendete der Klub also ohne Gegentreffer, nach zwei deutlichen Siegen folgte am vergangenen Spieltag eine Punkteteilung gegen Büderich. Der KFC hingegen kommt mit der angesprochenen Siegesserie von vier Siegen aus den letzten vier Ligaspielen. Eine der Serien wird reißen – und die KFC-Spieler werden alles dafür geben, dass es nicht die eigene ist.