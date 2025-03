KFC Uerdingen will den Klassenerhalt für „Stappi“

Beinahe hätte man vor dem Duell zwischen dem KFC Uerdingen und dem 1. FC Düren davon sprechen können, dass der KFC erstmals die Mannschaft ist, bei der es geordneter zugeht. Mit der Neubestellung des Vorstandes und den nun hoffentlich ruhigeren Rahmenbedingungen drängt die Zeit aber weiterhin, die Insolvenz abzuwenden. Doch auch in Düren gibt es derzeit eine Menge Probleme. So ist der Vereinsvorsitzende Wolfgang Spelthahn tief in einen Schleuserskandal verwickelt, an dessen Ende auch der Verein selbst über einen Krefelder Geschäftsmann 150.000 Euro als Darlehen erhalten haben soll.

Zudem gibt es bei den Gästen kaum Ausfälle, beim KFC hingegen muss die Mannschaft einige fehlende Akteure auffangen. Allen voran Kapitän Tim Stappmann, der am Donnerstag erfolgreich operiert wurde. „Das wird eine Mammutaufgabe. Wenn der Kapitän vom Schiff geht, ist es immer schwer“, so Lewejohann. „Er leidet am meisten darunter, den Jungs nicht helfen zu können. Aber dafür wollen wir nun alle auch für Stappi das Saisonziel ‚Klassenerhalt‘ erreichen.“

Tshitoku und Altuntas sollen Stappmann ersetzen

Vertreten wird er durch Ilhan Altuntas, der bereits in der Rückrunde an der Seite von Stappmann in der Innenverteidigung die letzten Wochen spielte. Bereits unter der Woche führte Lewejohann mit dem 22-Jährigen viele Einzelgespräche, um ihn auf die Aufgabe die kommenden Wochen vorzubereiten. Gemeinsam mit Joey Tshitoku dürfte Altuntas das neue Duo in der Abwehr in der restlichen Saison bilden.

Neben dem langzeitverletzten Stappmann fehlen auch der Torschütze zum 2:2-Ausgleich in Oberhausen Rawley St. John und Mittelfeldspieler Melvin Ramusovic. Beide sahen in der Schlussphase nach dem späten Ausgleichstreffer die Ampelkarte, beide sahen nur wenige Minuten zuvor Gelb. Einen Vorwurf wollte der Trainer dem Duo aber keinesfalls machen. „Wer in so einem Spiel nach so einem Tor keine Emotionen hat, der hat im Fußball nichts verloren.“ Zwar wollte Lewejohann nicht mehr groß auf die Schiedsrichterleistung eingehen, den Groll merkte man dem Übungsleiter aber noch an.

Neben den beiden Mittelfeldakteuren sind auch Jeff-Denis Fehr und Torhüter Ron Meyer fraglich. Beide sind erkältet und würden damit die Ausfallliste bei den Blau-Roten noch vergrößern. Jammern aber will der Übungsleiter weiterhin nicht, sondern die Aufgabe annehmen, wie sie kommt. Dabei hofft er auf viel Unterstützung in der Grotenburg. Und will den Spieltag endlich wieder mit einer Belohnung beenden: mit drei Punkten.