KFC Uerdingen will das Unmögliche möglich machen

Sechs Spiele sind in der Regionalliga West in dieser Saison noch zu absolvieren. Auch wenn es kurios anmutet, so hat der KFC Uerdingen noch alle Chancen auf den Klassenerhalt – trotz inzwischen insgesamt zwölf Punkten Abzug. Denn mit einem Sieg gegen die Zweitvertretung der Gladbacher Borussia und einer gleichzeitigen Niederlage des SC Wiedenbrück daheim gegen RW Oberhausen würden die Blau-Roten wieder bis auf drei Punkte an die Konkurrenz heranrücken. Zudem stehen noch direkte Duelle in diesen sechs ausbleibenden Spielen, unter anderem gegen eben jenen SC Wiedenbrück, an. Und rund um das Drama beim 1. FC Düren ist das letzte Wort ja auch noch nicht gesprochen.

Grund genug also, auch beim KFC weiterhin ans Wunder zu glauben. „Wir müssen punkten. Wir spielen zuhause und dementsprechend wollen wir auch auftreten. Wir wollen zeigen, dass wir noch ein Ziel haben, was wir mit allen Mitteln erreichen wollen“, sagt KFC-Coach René Lewejohann auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Mönchengladbach II.

Bereits gegen Paderborn II sollten Punkte eingefahren werden. Dass dies aber nicht der Fall war, lag vor allem am Gegner. „Ich habe als Trainer ja die Aufgabe, mir jedes Spiel auch im Nachgang noch mal komplett über 90 Minuten anzuschauen“, führt Lewejohann aus. „Paderborn war am vergangenen Freitag bockstark. Wir haben uns dagegen gestemmt, aber man hat gesehen, dass wir im Anlaufverhalten nicht bissig genug waren und auch das Überzahlspiel bei uns war nicht so ordentlich wie gegen Köln. Man muss aber auch dazu sagen, dass Paderborn es nicht zugelassen hat. Daher war uns auch klar, dass wir das Spiel schnell abhaken. Wir haben es verdaut, dass wir einen möglichen Punkt nicht geholt haben. Wir habe die Partie schnell aufgearbeitet und unsere Schlüsse draus gezogen.“

Nun soll es gegen die Jungfohlen aus Gladbach klappen, möglichst mit einem Heimsieg. „Gladbach war im Hinspiel schon spielstark. In der Phase damals war es aber eine ganz andere Ausgangslage als heute. Damals war Gladbach im Flow, den haben sie aber jetzt nicht. Da setzen wir an.“ Tatsächlich hat die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski aus den vergangenen fünf Spielen lediglich einen Sieg geholt – ein knapper 1:0-Auswärtserfolg beim 1. FC Düren am 29. März. Gegen Köln II gab es am vergangenen Wochenende im „kleinen Derby“ im heimischen Grenzlandstadion dagegen eine deftige 0:4-Klatsche.

Personell muss Lewejohann gegen Gladbach II lediglich auf Stürmer Hamadi Al Ghaddioui verzichten, der seine fünfte gelbe Karte in Paderborn sah und damit gesperrt fehlt. Für ihn dürfte Noel Werner beginnen. Melvin Ramusovic hingegen steht vor einer Rückkehr in den Kader. Ob es bereits für die Startelf reicht, bleibt abzuwarten. Er hat aber seine Blessur aus dem Duell gegen Köln II auskuriert. „Wir sind uns der Lage bewusst, dass wir nun fast jedes Spiel gewinnen müssen. Daher wird es in den kommenden Wochen immer wieder Rotationen geben, abgestimmt auf den kommenden Gegner. Um zu schauen, wo können wir als Mannschaft den Hebel am besten ansetzen, um erfolgreich zu sein“, erklärt Lewejohann.

„Wir wollen unser Ziel unter allen Umständen versuchen zu erreichen. Ich will die letzten sechs Spiele mit den Jungs, wie sie in der Konstellation in der Kabine zusammensitzen, mit den Fans, mit allen hier, in vollen Zügen genießen. Da gilt es, sich nicht zu verstecken“, gibt der Trainer die Marschroute für das Saisonfinale vor. „Es geht darum, als Mannschaft das Unmögliche möglich zu machen. Da habe ich richtig Bock drauf.“