KFC Uerdingen wieder Jäger: 1:0-Sieg bei den Sportfreunden Baumberg

Auch wenn der KFC Uerdingen zuletzt an der einen oder anderen Stelle betont hatte, den Aufstieg eigentlich gar nicht auf dem Schirm zu haben, so sehen die immer noch zahlreichen Anhänger des Traditionsvereins das wahrscheinlich etwas anders. Und 40 Jahre nach dem “Wunder der Grotenburg” lässt sich seit Mittwochabend feststellen: Der KFC ist nach dem 1:0 bei den Sportfreunden Baumberg wieder auf drei Zähler ran an den beiden Spitzenteams Ratingen 04/19 und VfB 03 Hilden.
Nach einem etwas hektischen Beginn hatten die Uerdinger in der 9.Minute ihre erste Chance, als Alex Lipinski allerdings den Ball noch deutlich über den Kasten setzte, den Yasin-Cemal Kaya ihm aufgelegt hatte. Die Uerdinger überließen den Gastgebern durchaus Räume im Mittelfeld, aus denen der Favorit aber zu wenig machte. Auch ein paar kleiner Möglichkeiten erspielte sich das Team von Salah El Halimi, etwa bei einem Schuss von André Mandt (16.) oder einem Versuch von Milan Burovac (26.), doch glasklar waren die Möglichkeiten nicht. Die Uerdinger kamen noch zu einem Abschluss durch Kaya, der dabei jedoch im Abseits stand (34.). So ging es ohne Tore in die Pause.
Aus dieser kam die Mannschaft von Julian Stöhr dann überraschend passiv, was Burak Gencal zu einer ersten Möglichkeit der zweiten Hälfte nutzte (50.), bei der Jonas Holzum im KFC-Tor zu einer Faustabwehr gezwungen wurde. Nach gut einer Stunde war es vor 600 Zuschauern dann erneut Lipinski, der nach einer Hereingabe von Mohamed Benslaiman Benktib aber wieder das Tor verfehlte, diesmal jedoch nur knapp seitlich. Besser lief es für den Publikumsliebling dann als Vorlagengeber. Denn in der 69. Minute brachte er eine Ecke an den kurzen Pfosten und fand dabei den Kopf von Jesse Sierck, der mit seinem ersten Pflichtspieltreffer die Uerdinger in Führung brachte.
Hatte sich das nicht unbedingt angedeutet, so war es wenig später der eingewechselte Etienne-Noel Reck, der auf 2:0 hätte stellen können (75.), zwei Minuten später scheiterte er an Baumbergs Schlussmann Daniel Schwabke. Fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit waren es dann Ephraim Kalonji und Joshua Salonen, die das 2:0 verpassten. Dieses gelang dem KFC zwar nicht mehr, er hielt die müder werdenden Baumberger aber weitgehend gut von seinem Kasten weg, so dass der 1:0-Sieg nicht mehr in Gefahr geriet, auch wenn die kämpfenden Baumberger es mit dem einen oder anderen langen Ball bis in die Nachspielzeit versuchten.
Sportfreunde Baumberg – KFC Uerdingen 0:1
Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Florian Haderer, Sertan Yigenoglu, Enis Vila, Robin Hömig (79. Bilal Sezer), Milan Burovac, Al-Hassan Turay (86. Hayato Uchimura), Shoyo Akaogi, André Mandt (89. Berkem Kurt), Burak Osman Gencal (57. Simone Lo Castro), Haruto Idoguchi (66. Baris Sarikaya) - Trainer: Salah El Halimi
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Ibuki Noguchi, Jesse-Garon Sierck, Alexander Lipinski (86. Anthony Oscasindas), Yasin-Cemal Kaya (66. Etienne-Noel Reck), Maximilian Dimitrijevski (76. Joshua Salonen), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (66. Noah Tomson), Nedzhib Hadzha, Adam Tolba (66. Ephraim Kalonji) - Trainer: Julian Stöhr
Schiedsrichter: Okan Uyma (Duisburg) - Zuschauer: 600
Tore: 0:1 Jesse-Garon Sierck (69.)