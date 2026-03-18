KFC Uerdingen wieder Jäger: 1:0-Sieg bei den Sportfreunden Baumberg

Der KFC Uerdingen hat die drei Punkte bei den Sportfreunden Baumberg mitgenommen. – Foto: Ralph Görtz

Auch wenn der KFC Uerdingen zuletzt an der einen oder anderen Stelle betont hatte, den Aufstieg eigentlich gar nicht auf dem Schirm zu haben, so sehen die immer noch zahlreichen Anhänger des Traditionsvereins das wahrscheinlich etwas anders. Und 40 Jahre nach dem “Wunder der Grotenburg” lässt sich seit Mittwochabend feststellen: Der KFC ist nach dem 1:0 bei den Sportfreunden Baumberg wieder auf drei Zähler ran an den beiden Spitzenteams Ratingen 04/19 und VfB 03 Hilden.

Nach einem etwas hektischen Beginn hatten die Uerdinger in der 9.Minute ihre erste Chance, als Alex Lipinski allerdings den Ball noch deutlich über den Kasten setzte, den Yasin-Cemal Kaya ihm aufgelegt hatte. Die Uerdinger überließen den Gastgebern durchaus Räume im Mittelfeld, aus denen der Favorit aber zu wenig machte. Auch ein paar kleiner Möglichkeiten erspielte sich das Team von Salah El Halimi, etwa bei einem Schuss von André Mandt (16.) oder einem Versuch von Milan Burovac (26.), doch glasklar waren die Möglichkeiten nicht. Die Uerdinger kamen noch zu einem Abschluss durch Kaya, der dabei jedoch im Abseits stand (34.). So ging es ohne Tore in die Pause.

Sierck mit dem Siegtor in der 69. Minute

Aus dieser kam die Mannschaft von Julian Stöhr dann überraschend passiv, was Burak Gencal zu einer ersten Möglichkeit der zweiten Hälfte nutzte (50.), bei der Jonas Holzum im KFC-Tor zu einer Faustabwehr gezwungen wurde. Nach gut einer Stunde war es vor 600 Zuschauern dann erneut Lipinski, der nach einer Hereingabe von Mohamed Benslaiman Benktib aber wieder das Tor verfehlte, diesmal jedoch nur knapp seitlich. Besser lief es für den Publikumsliebling dann als Vorlagengeber. Denn in der 69. Minute brachte er eine Ecke an den kurzen Pfosten und fand dabei den Kopf von Jesse Sierck, der mit seinem ersten Pflichtspieltreffer die Uerdinger in Führung brachte.