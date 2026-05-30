KFC Uerdingen wahrt Mini-Chance auf Aufstieg

Tolba traf doppelt - und musste verletzt runter. – Foto: Ralph Görtz

Der Plan des KFC Uerdingen für diesen Freitagabend war denkbar einfach. Das eigene Spiel gewinnen, um so die theoretische Chance auf den Aufstieg in die Regionalliga West zu wahren. Wenn alles nach Plan läuft, wäre die Aufstiegsentscheidung vor dem abschließenden 34. Spieltag der Oberliga Niederrhein noch offen. Dafür müsste allerdings nicht nur der KFC Uerdingen seine Hausaufgaben erfüllen, sondern auch die Konkurrenz mitspielen. Denn mit Siegen am Sonntag wären Ratingen 04/19 und Tabellenführer VfB Hilden nicht mehr einzuholen. Zumindest der erste Teil des Plans ist aufgegangen: Der KFC hat das Auswärtsspiel beim TSV Meerbusch mit 2:1 für sich entschieden und darf zumindest bis Sonntag noch träumen.

Nach knapp zwei Wochen ohne Spiel schickte Trainer Julian Stöhr eine punktuell veränderte Startelf auf den Kunstrasenplatz in Meerbusch. Kapitän Ole Päffgen, der gegen Kleve privat verhindert war, kehrte in die Startformation zurück. Jesse Sierck, der gegen Kleve gestartet war, fehlte dem Kader an diesem Freitag aus privaten Gründen. Mohamed Benslaiman Benktib rückte für Etienne-Noel Reck in die Startelf, für Nezhib Hadzha spielte Dave Fotso Youmssi, der gegen Kleve sehenswert getroffen hatte. Seongsun You ersetzte zudem in der Verteidigung Ibuki Noguchi.

Tolba trifft doppelt für den KFC

Der KFC musste auf Sieg spielen, entsprechend offensiv wollten die Gäste das Match angehen. Schon in der ersten Minute wurde es gefährlich, als Alexander Lipinski steil geschickt zwar den TSV-Keeper umkurven konnte, dann aber doch zu weit abgedrängt wurde, um den Ball aufs Tor bringen zu können. Nach fünf Minuten versuchte es Tolba aus rund 16 Metern, sein Versuch ging knapp vorbei. Danach waren die Offensivbemühungen zwar erkennbar, wirkliche Chancen spielten sich die Uerdinger aber zunächst nicht heraus.

Ecken sorgten schließlich für Gefahr. Zunächst aber auf der anderen Seite, denn nach einer eigenen wäre der KFC fast böse ausgekontert worden. Der Abschluss des TSV ging allerdings über das Tor. Eine weitere Ecke für Uerdingen sorgte dann für die Führung. Tolba kam zum Abschluss, sein Schuss wurde unhaltbar abgefälscht (22.). Nach einer halben Stunde kamen die Hausherren eher überraschend zum Ausgleich. Dave Fotso Youmssi wurde im Mittelfeld unter Druck gesetzt und zum Ballverlust gezwungen, Ilyas Vöpel vollstreckte eiskalt (30.). Der Ärger über den unnötigen Gegentreffer währte beim KFC allerdings nur kurz, denn schon Minuten später wurde Lipinski von Keeper Langhoff gelegt. Den fälligen Strafstoß brachte erneut Tolba im Tor unter (33.).

Nur zwei Minuten später hätte der KFC die erneute Führung ausbauen können, wenn nicht gar müssen. Erneut pfiff der Unparteiische Elfmeter, diesmal wegen Handspiels. Den Strafstoß durfte Yasin-Cemal Kaya schießen, der den TSV-Keeper jedoch nicht verladen konnte (37.). Langhoff tauchte ab und fischte den Ball aus der Ecke.

Verletzung von Tolba überschattet den Sieg

Pünktlich zur zweiten Halbzeit setzte der angekündigte Regen ein. Von einem Unwetter, wie es der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Teile NRWs vorausgesagt hatte, war man allerdings weit entfernt. Das leichte Tröpfeln war für die Zuschauer auf der Anlage eine willkommene Abkühlung, wenn auch nur kurz. Derweil nahm das Duell auf dem Kunstrasen nach der Pause den Schwung der ersten Hälfte lange nicht wieder auf. Die Uerdinger hatten mehr vom Spiel, gefährlich wurde es aber kaum.

Durch Hadzha und Salonen für Dimitrijevski und Kaya versuchten die Gäste, dem Mittelfeld neuen Schwung zu verleihen. Anschließend tauchte der KFC tatsächlich wieder häufiger vor dem Meerbuscher Tor auf und brachte den Ball zumindest in die gefährliche Zone. Benktib dribbelte sich durch, sein Schuss wurde abgewehrt, den Nachschuss setzte Tolba vorbei (79.). Es war gleichzeitig die letzte Aktion des Doppeltorschützen. Nach einem Zweikampf landete er auf der Schulter und musste verletzt ausgewechselt werden. Die Schulter des Angreifers ist wohl ausgekugelt gewesen, ein Krankenwagen wurde gerufen.

In den Schlussminuten wurde es noch einmal hektisch, als der Meerbuscher Daniel Hoff mit gestrecktem Bein in Jonas Holzum sprang. Daraufhin gerieten die beiden aneinander. Für Hoff war das Spiel dann vorzeitig beendet, und Minuten später auch für alle anderen.

Nun blickt der KFC gespannt auf die Konkurrenten Ratingen 04/19 und den VfB Hilden. Ratingen empfängt den Essener Klub Adler Union Frintrop, der VfB Hilden den 1. FC Monheim.