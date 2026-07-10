KFC Uerdingen verzahnt Jugend und Oberliga-Team

Das ist Christian Höfer. – Foto: KFC

Als Benjamin Skalnik im März eine neue Lösung für die U19 des KFC Uerdingen suchte, war die Ausgangslage angespannt. Die Mannschaft stand in der Niederrheinliga auf einem Abstiegsplatz, der Klassenerhalt war akut gefährdet. Skalnik, der sportliche Leiter des Klubs, installierte Christian Höfer als Trainer und verband damit eine klare Hoffnung: Ein neuer Impuls sollte die U19 zunächst in die Qualifikationsrunde führen und dort den Verbleib in der Liga sichern.

Der Plan ging auf. Mit einem 2:2 beim SC Velbert holte sich der KFC am letzten Spieltag der Qualifikationsgruppe den ersten Platz und machte damit den Klassenerhalt perfekt. Für Höfer endete damit eine kurze, aber intensive Zeit als U19-Trainer. Gleichzeitig war bereits vorher klar, dass sein Weg im Verein weitergehen würde. Der 34-Jährige rückt als Co-Trainer in das Trainerteam der Oberliga-Mannschaft auf.

„Ich habe mich während meiner Zeit als U19-Trainer sehr gut mit Julian Stöhr verstanden. Wir waren regelmäßig im Austausch, auch weil es darum ging, welche Spieler kurzfristig für einige Trainingseinheiten oder Spiele in Frage kommen. Das hat richtig gut gematcht“, schildert Höfer.

Während seiner Zeit bei der U19 stand Höfer regelmäßig mit Cheftrainer Julian Stöhr im Austausch. Dabei ging es immer wieder um Talente, die für einzelne Trainingseinheiten oder Spiele der ersten Mannschaft infrage kamen. Aus diesen Gesprächen entwickelte sich offenbar schnell eine enge sportliche Verbindung.

Eigentlich war seine Rückkehr auf den Trainerstuhl zunächst nur als begrenzte Aufgabe gedacht. Die Wochen mit der U19 veränderten diese Perspektive jedoch. „Die Zeit mit der U19 war sehr intensiv und anstrengend. Eigentlich war auch klar, dass es dabei bleibt. Aber gleichzeitig hat es bei mir wieder eine Lust geweckt, die ich schon länger nicht mehr gespürt habe“, sagt der B-Lizenz-Inhaber.

Seit dem vorzeitigen Saisonende während der Corona-Pandemie hatte Höfer kein Traineramt mehr übernommen. Im Frühjahr 2020 endete seine Zeit als Coach von Germania Ratingen II. Zuvor war der hauptberufliche IT-Leiter eines Autohauses im Nachwuchsbereich mehrerer Düsseldorfer Vereine und beim 1. FC Wülfrath in unterschiedlichen Funktionen tätig.

„Ich habe wieder Bock“

Nun ist die alte Begeisterung zurück. „Das wird bei der Ersten bestimmt nicht weniger anstrengend, aber ich habe wieder Bock“, sagt Höfer. Der KFC habe ein Ziel, im Verein könne etwas bewegt werden. Das Verhältnis zu Stöhr sei sehr gut, auch mit Ioannis harmoniere er.

Stöhr blickt der Zusammenarbeit ebenfalls optimistisch entgegen. „Als die Idee aufkam, war ich sofort davon überzeugt, dass es gut werden kann. Wir werden mit ihm und Ioannis ein gutes Trainer-Gespann bilden“, erklärt der Cheftrainer.

Für Höfer bietet der Wechsel in die erste Mannschaft zugleich die Möglichkeit, die Entwicklung mehrerer Spieler weiter zu begleiten, mit denen er bereits in der U19 gearbeitet hat. Andrey Voronin, Kaan Kocak und Mustafa Doganci haben den Sprung aus dem Nachwuchs in den Oberliga-Kader geschafft und sollen dort feste Bestandteile der Mannschaft werden.

„Die Jungs werden sich beweisen müssen, weil sie nichts geschenkt bekommen. Aber sie können hart arbeiten, das weiß ich. Ich bin froh, sie zu begleiten und ihnen eine Hilfe zu sein“, sagt Höfer. Neben dem Trio gehen weitere junge Spieler in ihr erstes Seniorenjahr. Der neue Co-Trainer kann dabei eine wichtige Verbindung zwischen Nachwuchs- und Herrenbereich darstellen.

KFC stärkt den Unterbau

Auch die U19 soll nach dem geglückten Klassenerhalt weiterentwickelt werden. Dafür hat der KFC Kai Schwertfeger verpflichtet. Der 37-Jährige arbeitete zuletzt als Co-Trainer der U17 von Fortuna Düsseldorf und besitzt die A-Lizenz. Er soll den von Höfer eingeschlagenen Weg fortsetzen und weitere Spieler auf den Sprung in die erste Mannschaft vorbereiten.

Schwertfeger ist nicht die einzige Veränderung im Nachwuchsbereich. Mit Christian Oh übernimmt auch die U17 einen neuen Trainer. Höfer, Schwertfeger und Oh sollen künftig eng mit Tino Reucher zusammenarbeiten. Der 53-Jährige bleibt Trainer der zweiten Mannschaft und übernimmt zusätzlich den Perspektivkader.

In dieser Auswahl sollen junge Spieler aus der ersten Mannschaft, der U19 und der U17 einmal pro Woche gemeinsam trainieren und auch Spiele bestreiten. Der KFC schafft damit eine zusätzliche Ebene zwischen Jugend- und Seniorenfußball. Talente sollen früher an die Anforderungen der Oberliga-Mannschaft herangeführt werden, ohne ihre regulären Teams sofort dauerhaft verlassen zu müssen.

Der Aufstieg Höfers in das Trainerteam der Ersten ist deshalb mehr als eine einzelne Personalentscheidung. Der KFC versucht, die verschiedenen Mannschaften enger miteinander zu verbinden und jungen Spielern einen nachvollziehbaren Weg in den Seniorenbereich zu eröffnen. Dass mit Voronin, Kocak und Doganci bereits drei U19-Spieler diesen Schritt geschafft haben, liefert dafür das erste sichtbare Beispiel.

Höfers kurze Mission begann mit einer abstiegsbedrohten U19 und endete mit Platz eins in der Qualifikationsgruppe. Nun soll er seine Kenntnisse über die jungen Spieler, seine Verbindung zu Stöhr und seine neu entdeckte Trainerlust in die erste Mannschaft einbringen. Aus einer kurzfristigen Rettungsaufgabe ist damit eine längerfristige Rolle beim KFC Uerdingen geworden.