KFC Uerdingen verstärkt sich mit Talent aus der Jugend von RWE und S04

Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass der KFC Uerdingen in der Kaderzusammenstellung für die näher rückende Oberliga-Saison vermehrt auf junge und entwicklungsfähige Akteure setzt. Neustes Beispiel: Pierre Rogasik aus der U19 von Rot-Weiss Essen.

KFC-Trainer Julian Stöhr über seinen neuen Schützling: "Pierre ist ein gut ausgebildeter und taktisch gut geschulter Außenverteidiger, der beide Seiten spielen kann und uns noch mehr Flexibilität in der Defensive bringt."

Der 18-Jährige dürfte primär in der Abwehrkette der Krefelder um Einsatzzeiten kämpfen. Vor seinen zwei Jahren in der U19 von Rot-Weiss Essen, durchlief er die Jahrgänge beim FC Schalke 04.

Mit nunmehr 23 Akteuren für den Kader in der Oberliga scheint der KFC personell auch mehr als ausreichend aufgestellt, um eine ordentliche Rolle zu spielen. Nächste Bewährungsprobe, vielleicht auch mit einem Einsatz von Rogasik, steht bereits am Mittwochabend (23. Juli, 19.15 Uhr) gegen die SG Wattenscheid an

Zu- und Abgänge des KFC Uerdingen