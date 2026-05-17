KFC Uerdingen verspielt wohl letzte Chance auf den Aufstieg

Die Uerdinger übernahmen von Beginn an die Kontrolle über das Spiel, kamen aber nicht in der Häufigkeit zu Großchancen, die eine Führung früher oder später unabdingbar macht. So war es zum Beispiel nach knapp einer Viertelstunde Ibuki Noguchi, der zwar über das halbe Spielfeld lief, dann aber keine passende Idee hatte, das auch gewinnbringend einzusetzen. Nach 19 Minuten war es dann nach einer Ecke Anthony Oscasindas, der mit dem Kopf an den Ball kam, es fehlte aber doch rund ein Meter zum Torjubel. Die Klever dosierten ihre Offensivbemühungen, wurden dann aber richtig gefährlich. In der 21. Minute musste Jonas Holzum gegen Dario Gerlings Kopfball sein ganzes Können aufbieten, der Pfosten half am Ende auch mit. In der 34. Minute war es dann Frederik Meurs, der bei einem Abstoß erfolgreich spekulierte, den Ball dann aber ein wenig über den Kasten setzte. Bei der dritten Großchance war es dann aber so weit. Eine Hereingabe von Fabio Forster brachte Philipp Divis auf den Kasten. Der Ball wurde dann zwar noch abgefälscht, und Jonas Holzum war auch noch mit der Hand dran, dennoch ging der Ball in den Kasten. 1:0 für Kleve (41.). Und drei Minuten später hätte Ole Kook sogar das 2:0 für die Gäste nachlegen können, was im Abstiegskampf eminent wichtig gewesen wäre.

Joker Fotso mit Traumtor zum 1:1

Die Uerdinger zeigten nach der Pause eine Reaktion. Allerdings blieb es bei der Chancenarmut. In der 49. Minute hätte Yasin-Cemal Kaya den Ausgleich erzielen können, er setzte den Ball am zweiten Pfosten aber zu hoch an. In der 62. Minute dann aber die Erlösung: Der gerade eingewechselte Dave Fotso zog aus 20 Metern ab und setzte den Ball in den rechten Torwinkel, unhaltbar für Keeper Ahmet Taner. Uerdingen drückte nun auf die Führung, mit einem weiteren Distanzschuss hätte Alexander Lipinski beinahe noch ein Traumtor nachgelegt (69.). Immerhin überstanden die Gäste aus Kleve diese arge Druckphase der Uerdinger ohne weiteren Gegentreffer.

Akpinar sieht die Rote Karte

In der Folge war schon zu erkennen, dass die Uerdinger den Sieg mehr wollten als die Klever, deren Kalkül es offenbar war, dass sie auch ein Zähler in der Klasse halten könnte. Das merkte man durchaus auch in der einen oder anderen Szene dadurch, dass die Klever doch alles taten, die Uhr herunterzuspielen. Die Uerdinger brachten trotz letztlich zehn Ecken zu selten Druck auf die Defensive der Klever. Die Schlussphase war zwar ein wenig hektisch, bei einer dicken Chance in der Nachspielzeit regte sich Kleves Coach Umut Akpinar noch derart auf, dass er die Rote Karte sah, doch es blieb bei der Punkteteilung in der Grotenburg.