KFC Uerdingen verspielt eine Führung – und den Aufstieg?

Lipinski war es wenige Minuten später, der den Führungstreffer des KFC einleitete. Mit einer geschickten Körpertäuschung bei der Ballannahme verschaffte er sich Platz gegenüber den Verteidigern und legte im richtigen Moment quer. Dort ließ Reck durch für den heraneilenden Adam Tolba, der seine gute Form der vergangenen Wochen bestätigte und den Ball in die Maschen drosch (19.). Die Uerdinger Freude erhielt nur ein paar Minuten später aber einen Dämpfer, als der Unparteiische einen Handelfmeter für Schonnebeck pfiff – was auch auf der Tribüne den ein oder anderen verwunderte. Niko Bosnjak ließ Jonas Holzum per Panenka keine Chance (25.). Drei Minuten später gab es die nächste kalte Dusche für Uerdingen, Kevin Kehrmann stieg nach einer Flanke am höchsten und köpfte zum 2:1 ein.

Damit war dem KFC der sprichwörtliche Stecker gezogen. Die Offensivbemühungen kamen zunächst nicht mehr über die Ansätze hinaus, auf der anderen Seite hätte es auch noch ärgerlicher laufen können, wenn Jonas Holzum nicht zur Stelle gewesen wäre. Beide Teams haderten zudem mit dem Schiedsrichter, der eine äußerst kleinliche Linie fuhr und auf beiden Seiten schon früh einige gelbe Karten verteilte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte Schonnebeck erneut die Chance zum 3:1, Anthony Oscasindas vertändelte leichtfertig den Ball im Mittelfeld, der Essener schoss aus der Distanz über den aufgerückten Keeper Holzum hinweg, aber auch knapp am Tor vorbei.

Uerdingen macht Druck, Schonnebeck das Tor

Die Uerdinger kamen nach der Pause druckvoll zurück, wollten von Anfang an zeigen, dass sie nach wie vor daran glauben, das Spiel zu drehen. Die erste große Chance dazu hatte Lipinski, der im Fünfer an den Ball kam, ihn aber nicht an Keeper Lingk vorbeidrücken konnte (51.). Nach einer gespielten Stunde lag der Ball dann erneut im Tor, allerdings aus Uerdinger Sicht im falschen. Cedric Zajkowski tankte sich durch die KFC-Defensive und schob den Ball an Holzum vorbei. Das 3:1 verleitete das Schonnebecker Publikum zu „Ihr habt bezahlt, ihr könnt jetzt gehen“-Rufen in Richtung Gästeblock.

Noch war allerdings eine halbe Stunde zu spielen, Julian Stöhr wechselte vierfach, um dem Spiel eine erneute Wende zu geben. Für You, Kaya, Tolba und Dimitrijevski kamen Kalonji, Benslaiman Benktib, Tomson und Noguchi. Die nächste gute Chance hatten allerdings wieder die Hausherren. Holzum musste bei dem Distanzschuss sein ganzes Können zeigen, und lenkte ihn schlussendlich zur Ecke (69.).