KFC Uerdingen verpflichtet Torhüter von Liga-Konkurrenten

Möllering stammt aus der Jugend von Fortuna Düsseldorf, für die er in zahlreichen U-Bundesliga-Partien und zweimal in der Regionalliga West spielte. Nach einem Jahr ohne Einsatz für Ratingen 04/19 ging er zur Saison 2021/2022 nach Büderich. Dort war er maßgeblich am Durchmarsch von der Bezirksliga bis in die Oberliga beteiligt. Insgesamt stand er für Büderich in 111 Ligaspielen im Tor, 60 Spiele davon absolvierte in der Oberliga. Dort kassierte er genau 100 Gegentore. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen des KFC sind von Anfang an positiv verlaufen. Man vermittelte mir ein gutes Gefühl, untermauert mit den Ambitionen des Klubs, mittelfristig wieder nach oben zu schauen“, wird Justin Möllering in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Er freue sich besonders auf das imposante Grotenburg-Stadion mit seinen tollen Fans, so der gebürtige Ratinger.

Auch Trainer Julian Stöhr freut sich auf Möllering, der mit Jonas Holzum und Noah Koch nun das Torhüter-Trio bilden wird: „Durch den Abgang von Rafael Hester mussten wir handeln. Wir haben uns sehr schnell auf Justin festgelegt. Er bringt noch mal andere Facetten mit, vor allem das Spiel mit dem Ball am Fuß, von denen wir sehr profitieren können“, wird der Coach in der Pressemitteilung zitiert.

