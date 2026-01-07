KFC Uerdingen verpflichtet Torhüter von Liga-Konkurrenten

Nach zuletzt vier vermeldeten Abgängen und der Absichtserklärung, diese auch personell ersetzen zu wollen, musste beim KFC Uerdingen auf der Zugangsseite etwas passieren. Am Montagabend vermeldete der Klub dann Vollzug: Der KFC Uerdingen hat Justin Möllering verpflichtet. Der Torhüter wechselt vom Liga-Konkurrenten FC Büderich nach Krefeld. Er übernimmt den vakanten Platz von Rafael Hester im Torwarttrio des KFC, der den Verein in der Winterpause mit unbekanntem Ziel verlassen hat.
Der 24-jährige Möllering stand in dieser Saison in 15 Liga-Spielen zwischen den Pfosten, hinzu kommen drei Spiele im Niederrheinpokal und eine für die FCB-Reserve in der Kreisliga A Düsseldorf. In den 1350 Spielminuten in der Liga musste er 38 Gegentreffer hinnehmen und spielte einmal zu Null, teilt der KFC mit. Gleiches gelang ihm im Pokal, wo er in drei Spielen drei Treffer kassierte. Beim 1:0-Viertelfinal-Sieg gegen den Wuppertaler SV sicherte er mit zahlreichen Paraden den Einzug ins Halbfinale, das am 25. März beim SC St. Tönis angepfiffen wird.
Die Fans des KFC Uerdingen werden womöglich nicht die allerbesten Erinnerungen an den neuen Keeper haben. Denn auch bei der bitteren 1:4-Klatsche des KFC in Büderich stand Möllering im Kasten, konnte sich mehrfach auszeichnen und ließ seine neuen Teamkollegen ein ums andere Mal verzweifeln. Für seine starke Leistung war er von FuPa Niederrhein damals auch in die Elf des Spieltages gewählt worden.
Möllering stammt aus der Jugend von Fortuna Düsseldorf, für die er in zahlreichen U-Bundesliga-Partien und zweimal in der Regionalliga West spielte. Nach einem Jahr ohne Einsatz für Ratingen 04/19 ging er zur Saison 2021/2022 nach Büderich. Dort war er maßgeblich am Durchmarsch von der Bezirksliga bis in die Oberliga beteiligt. Insgesamt stand er für Büderich in 111 Ligaspielen im Tor, 60 Spiele davon absolvierte in der Oberliga. Dort kassierte er genau 100 Gegentore. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen des KFC sind von Anfang an positiv verlaufen. Man vermittelte mir ein gutes Gefühl, untermauert mit den Ambitionen des Klubs, mittelfristig wieder nach oben zu schauen“, wird Justin Möllering in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Er freue sich besonders auf das imposante Grotenburg-Stadion mit seinen tollen Fans, so der gebürtige Ratinger.
Auch Trainer Julian Stöhr freut sich auf Möllering, der mit Jonas Holzum und Noah Koch nun das Torhüter-Trio bilden wird: „Durch den Abgang von Rafael Hester mussten wir handeln. Wir haben uns sehr schnell auf Justin festgelegt. Er bringt noch mal andere Facetten mit, vor allem das Spiel mit dem Ball am Fuß, von denen wir sehr profitieren können“, wird der Coach in der Pressemitteilung zitiert.
