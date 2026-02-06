KFC Uerdingen verpflichtet Spieler aus Finnland

Aus einem "Schnuppertraining" wurde ein fester Deal: Der KFC Uerdingen hat den Finnen Joshua Salonen fest verpflichtet. Der zentrale Mittelfeldspieler kommt aus seiner Heimat vom Zweitliga-Absteiger Salon Palloilijat und ist der Sohn des früheren KFC-Spielers Tuukka Salonen, der zwischen 2006 und 2008 in der Grotenburg auflief.
Ob der Mittelfeldspieler schon am Samstag eine Option gegen den SV Sonsbeck sein wird, bleibt abzuwarten. Salonen freut sich jedenfalls über den Wechsel, wie er verrät: "Es ist ein Traum, für den Club zu spielen, für den einst auch mein Vater spielte, und den ich quasi mein ganzes Leben verfolgt habe. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mit meiner Mutter und meinen Brüdern zu den Spielen gegangen und dann auf dem Platz herumgelaufen bin."
Nach der Absage der Sportfreunde Baumberg kehrt der KFC gegen Sonsbeck in die Grotenburg zurück, es ist das erste Oberliga-Spiel des Jahres. Wie sich die Stöhr-Elf schlägt, könnt ihr im Liveticker von Jens Kröll verfolgen:
KFC Uerdingen
Trainer: Julian Stöhr
Zugänge: Justin Möllering (FC Büderich), Ibuki Noguchi (SV Schermbeck), Ulrich Bapoh (Vereinslos / Zuletzt Sportfreunde Lotte), Jesse-Garon Sierck (FC Victoria Rosport), Joshua Salomon (Salon Palloilijat (Finnland))
Abgänge: Kingsley Marcinek (SV Schermbeck), Rafael Hester (Vereinslos), Batuhan Özden (Sportfreunde Baumberg), Malcom Scheibner (1. FC Düren), Rafael Hester (FC 96 Recklinghausen), Noah Koch (SV Schermbeck), Dominik Burghard (1. FC Kleve)