KFC Uerdingen verpflichtet Offensivspieler mit internationaler Vita

Ibrahim Nadir wechselt in die Grotenburg. – Foto: Jason Yau

Die täglichen Kaderupdates hatte der KFC Uerdingen vor wenigen Tagen für beendet erklärt. Der Kader, zu diesem Zeitpunkt bestehend aus drei Torhütern und 21 Feldspielern, stehe so weit, ließ der Verein verlauten. Allerdings hatte der Oberligist eine Hintertür offengelassen und mitgeteilt, dass weitere Verpflichtungen nicht ausgeschlossen seien.

Seit Mittwochabend ist nun klar, dass der KFC tatsächlich noch einen weiteren Transfer getätigt hat. Und zwar einen durchaus klangvollen: Ibrahim Nadir kehrt nach mehreren Jahren Weltenbummelei nach Krefeld zurück und wird das offensive Mittelfeld des Aufstiegsanwärters bereichern. Er spielte in den vergangenen Jahren in den USA, in China und in Neuseeland – und eine kurze Zeit auch in der Oberliga Schleswig-Holstein. Zuletzt kickte der 28 Jahre alte Nadir in der ersten Liga in Neuseeland bei Manukau United FC.

Für den Willicher ist es nicht nur eine Rückkehr in die Region, in der er geboren und aufgewachsen ist, sondern auch eine Rückkehr in den Krefelder Fußball. Schließlich schnürte er zwischen 2012 und 2015 die Schuhe für die B-Junioren und A-Junioren von Bayer Uerdingen. Von dort wechselte er in die Nachwuchsabteilung des Ruhrgebietsvereins Rot-Weiß Oberhausen. Nach einem Abstecher zum DSC nach Düsseldorf ging es dann hinaus in die Welt.

„Nach vielen Jahren im Ausland freue ich mich sehr, nun das Trikot des KFC Uerdingen zu tragen. Krefeld repräsentieren zu dürfen, bedeutet mir deshalb sehr viel. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind und den Fans attraktiven, leidenschaftlichen Fußball bieten. Ganz besonders freue ich mich darauf, in der Grotenburg vor unseren Fans aufzulaufen“, wird der 28-Jährige in der Mitteilung des Vereins zitiert. Auch Trainer Julian Stöhr ist froh, dass Nadir nun fester Teil des KFC-Kaders ist. „Wir haben ihn verpflichtet, weil wir glauben, dass er uns mit seiner Vita auf dem Flügel weiterhelfen kann. Dort wollten wir uns noch einmal im Vergleich zum letzten Jahr verbessern“, erklärt der Coach.