KFC Uerdingen verpflichtet Duncan vom Wuppertaler SV

Dominic Duncan schließt sich dem KFC Uerdingen an. – Foto: Gunnar Frankenberg

In der vergangenen Saison hatte der KFC Uerdingen notgedrungen mit den jüngsten Kader aller Oberligisten am Niederrhein. Da war es zwangsläufig der Fall, dass es hier und da auch etwas an Erfahrung fehlte. Erfahrung, von der die Mannschaft in den entscheidenden Momenten womöglich hätte profitieren können. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass in dieser Transferperiode darauf geachtet wurde, auch etwas gestandenere Spieler nach Uerdingen zu lotsen.

KFC schließt eine Lücke

Einen solchen haben die Krefelder nach dem 5:0-Testspielerfolg über den DSC Wanne-Eickel am Samstag präsentiert. Vom neuen Ligakonkurrenten Wuppertaler SV wechselt Dominic-Maximilian Constantine Duncan nach Krefeld. Er soll mit dazu beitragen, das defensive Mittelfeld zu stabilisieren. „Wir hatten von Anfang an den Plan, jemanden zu holen, der die defensive Mittelfeld-Position bekleiden kann. Es ist unglaublich wichtig, dass wir jemanden haben, der, auch bei eigenem Ballbesitz, die Position hält und die Kette absichert“, wird Trainer Julian Stöhr in der Vereinsmitteilung zitiert. Bei den bisherigen Testspielen habe er gesehen, dass die Mannschaft da ein Defizit habe, auch was das Nachschiebeverhalten und die Konterabsicherung angeht. „Ich glaube, dass Dominic dafür genau der richtige Spieler sein kann, allein schon durch seine Erfahrung und durch seine Körpergröße“, ergänzt Stöhr. Mit 1,96 Metern ist der gebürtige US-Amerikaner auch physisch eine Erscheinung.

Erfahrung aus drei Regionalligen

Noch wichtiger als die körperliche Präsenz dürfte den Verantwortlichen beim KFC allerdings die Erfahrung sein, die Duncan mitbringt. Für den BFC Dynamo und Rot-Weiß Erfurt spielte er 50 Spiele in der Regionalliga Nordost, für Eintracht Hohkeppel und den Wuppertaler SV 35 Partien in der Regionalliga West sowie für RW Koblenz 20 Spiele in der Regionalliga Südwest. Als Duncan vor gut fünfeinhalb Jahren nach Deutschland ging, kam er in drei Partien für Ratingen 04/19 zum Einsatz – auch wenn es nur ein paar Minuten waren. In Koblenz war der Start anschließend etwas holprig, da er von Visa-Problemen und einem Handbruch ausgebremst worden war.