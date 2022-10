KFC Uerdingen verliert nach 2:3 gegen den 1. FC Kleve Tabellenspitze Oberliga Niederrhein: Der bisherige Spitzenreiter enttäuscht in der Grotenburg.

Der KFC Uerdingen hat am Sonntagnachmittag sein Heimspiel gegen den 1. FC Kleve in der Grotenburg mit 2:3 verloren und damit die Tabellenführung der Oberliga Niederrhein auch nach dem abgeschlossenen Spieltag an die SSVg Velbert abgetreten.

Die Uerdinger taten sich von Beginn an schwer, die Klever unter Druck zu setzen. Zwar hatten sie in der ersten Viertelstunde deutlich mehr Ballbesitz, kamen aber kaum zu echter Torgefahr. Mehr drin gewesen wäre wohl bei Abschlüssen von Levan Kenia (9.) und Gianluca Rizzo (12.), doch es fehlte dann jeweils deutlich zu viel. In der Folge kamen die Gäste mehr ins Spiel und versuchten sich teilweise nun auch mutiger mit mehr Akteuren in der Uerdinger Hälfte. Das führte dann nach 21 Minuten zur Klever Führung, als Nathnael Scheffler und Luca Thuyl die Uerdinger Innenverteidigung ganz böse düpierten und Thuyl dann zur Führung traf. Zwar waren die Krefelder danach bemüht, aber kaum wirklich gefährlich. Die beste Möglichkeit hatte Sander Rau nach einer Hereingabe von Levan Kenia, als der Kopfball zum 1:1 hätte führen können (39.). Die Klever verdienten sich die Führung jedoch durch mehr Spielanteile und weitere gute Chancen, die beste hatte Kai Robin Schneider drei Minuten vor der Pause.

Die Uerdinger kamen mit mehr Elan aus der Pause, mit dem ersten Konter hätten allerdings die Gäste durch Schneider durchaus auch auf 2:0 stellen können (50.). Stattdessen glichen die Gastgeber jedoch aus. Der eingewechselte Younes Mouadden setzte Alexander Lipinski auf der rechten Seite ein, der wiederum legte den Ball zurück auf den völlig freistehenden Gianluca Rizzo, der eiskalt das 1:1 erzielte. Angedeutet hatte sich das ähnlich wenig wie das 0:1. Die Freude währte allerdings nur kurz. Vier Minuten nach der Führung landete eine Klever Ecke rund 23 Meter vor dem Tor bei Kai Robin Schneider, der im Stil eines Tores des Monats den Ball im linken Winkel des KFC-Tores versenkte - unhaltbar für Robin Udegbe (58.). Doch der KFC hatte mit dem ehemaligen U-Nationalspieler Rizzo einen Angreifer in Torlaune. Der Uerdinger köpfte eine Hereingabe zum 2:2 in den Kasten (67.).

Klever Pointe in der Nachspielzeit