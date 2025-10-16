KFC Uerdingen verliert gegen den MSV und bekommt Fanhäme ab

Der Drittligist übernahm von Beginn an die Initiative und hatte mehr Spielanteile, ohne diese jedoch in klare Torchancen umzumünzen. Zwei Halbchancen waren dem MSV in der ersten Viertelstunde gelungen – und damit auch mehr als dem KFC. Der konzentrierte sich vornehmlich auf die defensive Stabilität, was dann zulasten der Offensive ging. Noch bevor die Uerdinger gefährlich vor das MSV-Tor gekommen waren, hatte es auf der anderen Seite bereits geklingelt. Nach ziemlich genau 15 Minuten gelang es dem KFC nicht, eine Standardsituation der Duisburger zu klären, aus dem Gewusel traf Joshua Bitter zur Führung (16.). Nur drei Minuten später setzte es den nächsten Nackenschlag, als der Unparteiische Davide Zeisberg nach einer MSV-Ecke auf den Punkt zeigte – Handelfmeter. Den verwandelte Christian Viet sicher zum 0:2.

Nach den Gegentoren wird der KFC mutiger