KFC Uerdingen verliert erstmals unter Julian Stöhr

Er hatte gewarnt, den Gegner nicht zu unterschätzen. KFC-Trainer Julian Stöhr hatte im Vorfeld der Oberliga-Partie beim FC Büderich betont, sich nicht von der Statistik in die Irre führen lassen zu wollen. Die sprach nämlich klar gegen den gastgebenden Verein, der bis dato alle Spiele der Saison verloren hatte und dabei auch schon einige Gegentore hatte hinnehmen müssen. Auf der anderen Seite stand der KFC Uerdingen, der noch ungeschlagen ist und nach dem 6:1-Erfolg aus der Vorwoche gegen den SV Biemenhorst mit reichlich Rückenwind nach Meerbusch-Büderich gereist war.

Im Vergleich zur Vorwoche hatte Coach Stöhr nur den angekündigten Wechsel im Tor vorgenommen, ansonsten blieb die Startformation unverändert. Und Julian Stöhr sollte sich in seinen warnenden Worten bestätigt sehen. Denn die Anfangsphase gehörte beinahe ausschließlichen Gastgebern. Rafael Hester, der nun wieder zwischen den Pfosten stand, musste nach wenigen Minuten hinter sich greifen. Nach einer Ecke bekommen die Uerdinger den Ball nicht geklärt, der Abschluss aus dem Rückraum durch Daud Gergery war allerdings unglücklich abgefälscht, sodass Hester machtlos war (9.). Acht Minuten später zappelte der Ball erneut im Tor des KFC, der abstaubende Angreifer stand allerdings im Abseits. Die erste Torannäherung der Gäste ist Hattrick-Schützen Noah Tomson zuzuschreiben, sein Versuch ging allerdings am langen Pfosten vorbei (18.). Zwei Minuten später scheiterte er nach einer Kaya-Hereingabe an Justin Möllering.

Die Rahmenbedingungen für ein Fußballfest im Stadion am Eisenbrand waren gegeben. Herrlicher Sonnenschein, dazu ein leichtes Lüftchen. Der FC Büderich hat ordentlich Zuschauer mobilisieren können und die Fans des KFC haben eine Hälfte der großen Sitzplatztribüne gefüllt, die stimmungstechnisch naturgemäß überlegen waren.

Auf der anderen Seite war der Ball erneut im Tor. Nach einem Foulspiel im Strafraum entschied der Unparteiische Marvin Dominik Szlapa auf Elfmeter, den verwandelte Kevin Weggen zum 2:0 (22.). Spätestens ab diesem Zeitpunkt ist das Spiel durchaus mit dem Wort „vogelwild“ zu beschreiben. Teils hochkarätige Chancen auf beiden Seiten, die alle ungenutzt blieben. In dieser Phase ging es Schlag auf Schlag. Weitere Treffer fielen bis zur Pause allerdings nicht mehr, dafür Spieler in beiden Strafräumen, die auf einen Pfiff des Schiedsrichters aus waren. Doch diese wurden durch den Unparteiischen verwehrt.

Mit einem Zwei-Tore-Rückstand zur Pause war die Mannschaft von Julian Stöhr in dessen Amtszeit noch nicht konfrontiert. Insofern war es spannend, zu sehen, wie der KFC mit dieser Situation nach dem Seitenwechsel umgehen würde. Mit dieser Reaktion dürfte Trainer Stöhr grundsätzlich zunächst zufrieden sein – allerdings nicht auf lange Sicht. Zwar kam seine Mannschaft druckvoll und spürbar angefressen aus der Kabine, doch der schnelle Anschlusstreffer wollte trotz einiger Chancen nicht gelingen. Offensiver war der KFC bereits durch einen Wechsel kurz vor der Pause geworden, als Maximilian Dimitrijevski angeschlagen runter musste, und in Ephraim Kalonji ein deutlich offensiverer Spieler eingewechselt wurde.

Reck bringt den KFC zumindest auf die Anzeigetafel

Diese offensivere Ausrichtung bedingte allerdings auch mehr Räume für den FC Büderich in der Hälfte des KFC. Und so kamen die Hausherren, die hinten weitgehend sicher standen, zu weiteren Chancen. Eine solche nutzten sie im Nachsetzen zum 3:0 (77.).

Ohne Torerfolg sollte aber auch der KFC Uerdingen dieses Spiel nicht beenden. Mehr oder weniger aus dem Nichts traf Etienne-Noel Reck zum 1:3 aus Sicht des KFC (77.) und läutete so eine spannende Schlussphase ein, in der die Gäste noch einmal alles nach vorne warfen. Ein Abschluss des eingewechselten Mohamed Benslaiman Benktib wurde sehenswert geklärt, bei der anschließenden Ecke gelang es den Uerdingern nicht, den Ball über die Linie zu stochern. Den Schlusspunkt setzten erneut die Gastgeber, Kaies Alaisame schloss ein tolles Solo mit einem satten Schuss in die Maschen ab.