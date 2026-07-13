KFC Uerdingen verliert ersten Härtetest gegen Bergisch Gladbach

KFC-Pleite gegen Bergisch Gladbach. – Foto: Ralph Görtz

Nach dem Neuanfang in der Oberliga Niederrhein im vergangenen Sommer hatte der KFC Uerdingen eine ordentliche und in Teilen sogar furiose Saisonvorbereitung hingelegt. Die neu formierte Mannschaft von Trainer Julian Stöhr blieb in der kompletten Testspielphase vor dem Ligastart ungeschlagen, schoss viele Tore, kassierte aber auch einige. Die erste Niederlage musste der Oberligist am vierten Spieltag beim FC Büderich hinnehmen.

So lange hat es in diesem Jahr nicht gedauert, bis der KFC erstmals als Verlierer den Platz verlassen musste. Nachdem die ersten beiden Testspiele in diesem Sommer an die Uerdinger gegangen waren, setzte es an diesem Wochenende die erste Niederlage. 1:4 gegen den SV Bergisch Gladbach und 5:1 gegen den SV Budberg lauteten die Resultate.

Weingarten bringt den KFC zunächst in Führung

Am Freitagabend war der Meister der Mittelrheinliga und damit Aufsteiger in die Regionalliga West, der SV Bergisch Gladbach, in Krefeld zu Gast. Da in der Grotenburg nicht gespielt werden konnte, fand das Duell auf der Anlage am Rundweg, der Heimat des VfB Uerdingen, statt.

Trotz der Niederlage konnte Stöhr den 90 Minuten etwas Gutes abgewinnen. In der 17. Minute hatte Zugang Till Weingarten den KFC nach einer Ecke in Führung gebracht - sein erstes Erfolgserlebnis im neuen Dress. Die Gäste drehten das Spiel allerdings binnen zehn Minuten durch die Tore von Rexhep Ajdari (21.) und Denys Pinchuk (27.).

„Mit der ersten Halbzeit bin ich gar nicht so unzufrieden gewesen. Wir hatten gute Ballpassagen dabei, haben viel von dem, was wir trainiert haben, gut gelöst, wie zum Beispiel das Spiel unter Druck. Die Ecken kamen gut, und wir hatten auch noch ein, zwei gute Chancen, die wir aber nicht nutzen“, sagte Stöhr im Anschluss.

Bergisch Gladbach entscheidet das Spiel per Doppelschlag

In der zweiten Halbzeit war das Spiel von zahlreichen Auswechslungen geprägt, ehe Finn Stromberg (73.) und Ole Tillmann (75.) mit einem Doppelschlag das 3:1 und 4:1 für den Meister der Mittelrheinliga erzielten. Am Ende stand eine verdiente Niederlage.

„Über die 90 Minuten muss man festhalten, dass wir im Zweikampfverhalten und bei zweiten Bällen nicht gut waren. Man hat gemerkt, dass Bergisch Gladbach schon zwei Wochen weiter in der Vorbereitung ist, weil die Saison dort früher beginnt. Da müssen wir noch zulegen, was wir aber noch machen werden“, sagte Stöhr weiter.

KFC dreht die Partie in Budberg