KFC Uerdingen verliert das Testspiel gegen die TSG Sprockhövel Oberliga Niederrhein: Für den KFC Uerdingen läuft die Vorbereitung noch nicht rund.

So richtig kommt der KFC Uerdingen in der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Oberliga noch nicht in Fahrt. Zwar hatte eine Auswahl des KFC die Hallenstadtmeisterschaften gewonnen und auch ein Kurzturnier in Bochum siegreich bestritten, doch nach der deutlichen 1:7-Niederlage gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach unterlag das Team von Julian Stöhr am Donnerstagabend auch der TSG Sprockhövel, die in der Oberliga Westfalen beheimatet ist. Das Spiel sollte eigentlich schon vor zwei Wochen ausgetragen werden, war aufgrund der Schneefälle aber verschoben worden. 0:3 hieß es am Ende aus Sicht der Uerdinger, die sich sicherlich mehr vorgestellt hatten.

Nach den 90 Minuten aber musste Julian Stöhr bilanzieren: „Das geht so schon in Ordnung.“ Dabei sei der Auftakt in das Spiel aus Krefelder Sicht ganz ordentlich gewesen, in den Anfangsminuten erspielte sich der KFC zwei Chancen, die beide ungenutzt blieben. Auf der anderen Seite nutzte Sprockhövel die erste Gelegenheit zur Führung – und erarbeitete sich anschließend im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit ein leichtes Übergewicht. Eron Morina (59.) und Fatih Öztürk (64.) erhöhten in Hälfte zwei binnen fünf Minuten auf 3:0 aus Sicht der TSG. Damit war das Spiel entschieden. „Man hat deutlich den Unterschied zwischen einer Mannschaft gesehen, die schnell und schnörkellos gespielt hat, und einer, die eher durch Passungenauigkeit und falsche Entscheidungen aufgefallen ist. Ich denke, dass unsere Jungs aus diesem Spiel einiges mitnehmen: Eben wie es gehen kann und wie eben nicht“, so Stöhr. Letzter Test ohne Zuschauer

