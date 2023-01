KFC Uerdingen: Veränderungen in der Führung Der KFC Uerdingen lädt die Mitglieder nach über drei Jahren wieder zur ordentlichen Versammlung ein. Dabei wird der Traditionsverein einen neuen Ehren- und Verwaltungsrat wählen – seine wichtigsten und mächtigsten Gremien. Dabei wir es zu erheblichen Veränderungen kommen, sowohl was die Anzahl als auch was die personelle Zusammensetzung betrifft.

Andreas Galland darf getrost als Urgestein des KFC Uerdingen bezeichnet werden. Kein anderer hat in den zurückliegenden eineinhalb Jahrzehnten kontinuierlich an der Vereinsspitze mitgewirkt, sich den Herausforderungen gestellt und Verantwortung mitgetragen. Und es waren bewegte 15 Jahre, eine wahre Achterbahnfahrt: sportlich, wirtschaftlich, personell.

Wird Andreas Galland, der Vorsitzende des Verwaltungsrates, auch eine führende Rolle spielen, wenn der Verein in ruhigeres Fahrwasser gelang? Wird er auch künftig dem Verwaltungsrat angehören? Darüber entscheiden die Mitglieder auf der Mitgliederversammlung, die am 12. Januar im Mercure Parkhotel Krefelder Hof stattfindet, der ersten ordentlichen seit November 2019, aber natürlich zunächst einmal er selbst. Ob Galland sich nochmal zur Verfügung stellt, will er nicht verraten. „Darüber werde ich erst die Kollegen im Verwaltungsrat, dann den Vorstand und dann die Mitglieder informieren“, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion. „Aber ich hab da was im Kopf.“ Gut möglich, dass er sich für die Mitarbeit im Gremium weiterhin zur Verfügung stellt, aber den Vorsitz abgeben möchte.

Die zurückliegenden Jahre haben auch bei Galland Spuren hinterlassen – die Kritik, die Anfeindungen, teils auch üble Beleidigungen. Dabei hat er nie in der ersten Reihe gestanden. „Der Verwaltungsrat gehört nicht in die Öffentlichkeit“, erläutert er sein Amtsverständnis. „Wir haben Kontrollaufgabe, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Ich glaube aber, dass wir in der gegebenen Situation richtige Entscheidungen getroffen haben.“ All das wird er den Mitgliedern auf der Versammlung erläutern.

Dabei macht sich Galland auch für Satzungsänderungen stark. So soll der Verwaltungsrat erweitert werden und nicht mehr nur aus drei Mitgliedern bestehen. Derzeit gehören ihm neben Galland noch Mustafa Ertürk und Harald Grassen an, der wohl nicht mehr kandidieren dürfte. Dem Ehrenrat, dem ein Vorschlagsrecht für die Mitglieder des Verwaltungsrates zukommt, gehören Herbert Steinhauer, Rolf Haverbengs und Christoph Dahmen an. Auch dieses Gremium wird diesmal neu gewählt.

"Aus Fehlern lernen"