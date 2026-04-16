 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

KFC Uerdingen und VfB Homberg stehen weiter unter Druck

U19-Niederrheinliga: Der VfB Homberg braucht einen Sieg gegen den Zweiten Ratingen, um die Abstiegszone zu verlassen. Der KFC Uerdingen braucht ebenfalls Punkte, doch sind die Sportfreunde Baumberg weiter das Team der Stunde.

von André Nückel · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
KFC muss alles reinwerfen.
KFC muss alles reinwerfen. – Foto: Jens Terhardt

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Spieltag 21 in der U19-Niederrheinliga: Der VfB Homberg braucht einen Sieg gegen den Zweiten Ratingen, um die Abstiegszone zu verlassen. Der KFC Uerdingen braucht ebenfalls Punkte, doch sind die Sportfreunde Baumberg weiter das Team der Stunde.

Die Spiele finden wieder allesamt am Sonntag statt.

>>> Hier geht es zur Tabelle der U19-Niederrheinliga

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So läuft der Spieltag der U19-Niederrheinliga

In der U19-Niederrheinliga spitzt sich die Lage vor dem 21. Spieltag weiter zu, da vor allem im unteren Tabellendrittel jeder Punkt über die Zukunft in der Liga entscheiden kann. Während Sportfreunde Baumberg als Spitzenreiter zum KFC Uerdingen 05 reist und dort seine Position festigen möchte, stehen mehrere Teams unter Zugzwang. Der SC St. Tönis 1911/20 empfängt Schlusslicht FSV Duisburg und braucht dringend einen Heimsieg, um sich Luft im engen Tabellenkeller zu verschaffen. Gleichzeitig will der 1. FC Bocholt im Duell mit ETB Schwarz-Weiß Essen den Anschluss an die oberen Plätze halten, während Ratingen 04/19 beim abstiegsbedrohten VfB Homberg gefordert ist.

Enge Konstellation im Tabellenkeller

Besonders brisant bleibt der Blick auf die Plätze acht bis zwölf, die über Qualifikation oder direkten Abstieg entscheiden. Der VfL Rhede steht aktuell genau auf Rang acht und muss beim TSV Meerbusch bestehen, um sich von den Verfolgern abzusetzen. Dahinter lauern unter anderem der VfB 03 Hilden und der KFC Uerdingen 05, die dringend punkten müssen, um nicht weiter in Richtung Abstiegsplätze abzurutschen. Die Ausgangslage verspricht damit einen Spieltag, an dem sich die Kräfteverhältnisse im Tabellenkeller weiter verschieben könnten.

So., 19.04.2026, 11:00 Uhr
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
11:00
Spieltext KFC Uerding. - SF Baumberg

So., 19.04.2026, 11:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
11:00live
Spieltext SC St. Tönis - FSV Duisburg

So., 19.04.2026, 11:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
11:00
Spieltext 1.FC Bocholt - ETB SW Essen

So., 19.04.2026, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
11:00
Spieltext Schönebeck - VfB Hilden

So., 19.04.2026, 11:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
11:00live
Spieltext TSV Meerbus. - VfL Rhede

So., 19.04.2026, 11:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
11:00
Spieltext VfB Homberg - Ratingen

Das sind die kommenden Spieltage der U19-Niederrheinliga

22. Spieltag
So., 26.04.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - 1. FC Bocholt
So., 26.04.26 11:00 Uhr VfB 03 Hilden - Wuppertaler SV
So., 26.04.26 11:00 Uhr FSV Duisburg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 26.04.26 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SC St. Tönis 1911/20
So., 26.04.26 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - KFC Uerdingen 05
So., 26.04.26 11:00 Uhr VfL Rhede - VfB Homberg

23. Spieltag
So., 03.05.26 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Baumberg
So., 03.05.26 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - FSV Duisburg
So., 03.05.26 11:00 Uhr Wuppertaler SV - SG Essen-Schönebeck
So., 03.05.26 11:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB 03 Hilden
So., 03.05.26 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - VfL Rhede
So., 03.05.26 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Ratingen 04/19

24. Spieltag
So., 10.05.26 10:30 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt
So., 10.05.26 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - FSV Duisburg
So., 10.05.26 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 10.05.26 11:00 Uhr VfL Rhede - SC St. Tönis 1911/20
So., 10.05.26 11:00 Uhr VfB 03 Hilden - VfB Homberg
So., 10.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - TSV Meerbusch

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