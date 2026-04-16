KFC Uerdingen und VfB Homberg stehen weiter unter Druck

KFC muss alles reinwerfen. – Foto: Jens Terhardt

Spieltag 21 in der U19-Niederrheinliga: Der VfB Homberg braucht einen Sieg gegen den Zweiten Ratingen, um die Abstiegszone zu verlassen. Der KFC Uerdingen braucht ebenfalls Punkte, doch sind die Sportfreunde Baumberg weiter das Team der Stunde.

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So läuft der Spieltag der U19-Niederrheinliga

In der U19-Niederrheinliga spitzt sich die Lage vor dem 21. Spieltag weiter zu, da vor allem im unteren Tabellendrittel jeder Punkt über die Zukunft in der Liga entscheiden kann. Während Sportfreunde Baumberg als Spitzenreiter zum KFC Uerdingen 05 reist und dort seine Position festigen möchte, stehen mehrere Teams unter Zugzwang. Der SC St. Tönis 1911/20 empfängt Schlusslicht FSV Duisburg und braucht dringend einen Heimsieg, um sich Luft im engen Tabellenkeller zu verschaffen. Gleichzeitig will der 1. FC Bocholt im Duell mit ETB Schwarz-Weiß Essen den Anschluss an die oberen Plätze halten, während Ratingen 04/19 beim abstiegsbedrohten VfB Homberg gefordert ist.

Enge Konstellation im Tabellenkeller

Besonders brisant bleibt der Blick auf die Plätze acht bis zwölf, die über Qualifikation oder direkten Abstieg entscheiden. Der VfL Rhede steht aktuell genau auf Rang acht und muss beim TSV Meerbusch bestehen, um sich von den Verfolgern abzusetzen. Dahinter lauern unter anderem der VfB 03 Hilden und der KFC Uerdingen 05, die dringend punkten müssen, um nicht weiter in Richtung Abstiegsplätze abzurutschen. Die Ausgangslage verspricht damit einen Spieltag, an dem sich die Kräfteverhältnisse im Tabellenkeller weiter verschieben könnten.