KFC Uerdingen und VfB Homberg stehen weiter unter Druck

Spieltag 21 in der U19-Niederrheinliga: Der VfB Homberg braucht einen Sieg gegen den Zweiten Ratingen, um die Abstiegszone zu verlassen. Der KFC Uerdingen braucht ebenfalls Punkte, doch sind die Sportfreunde Baumberg weiter das Team der Stunde.
Die Spiele finden wieder allesamt am Sonntag statt.
In der U19-Niederrheinliga spitzt sich die Lage vor dem 21. Spieltag weiter zu, da vor allem im unteren Tabellendrittel jeder Punkt über die Zukunft in der Liga entscheiden kann. Während Sportfreunde Baumberg als Spitzenreiter zum KFC Uerdingen 05 reist und dort seine Position festigen möchte, stehen mehrere Teams unter Zugzwang. Der SC St. Tönis 1911/20 empfängt Schlusslicht FSV Duisburg und braucht dringend einen Heimsieg, um sich Luft im engen Tabellenkeller zu verschaffen. Gleichzeitig will der 1. FC Bocholt im Duell mit ETB Schwarz-Weiß Essen den Anschluss an die oberen Plätze halten, während Ratingen 04/19 beim abstiegsbedrohten VfB Homberg gefordert ist.
Besonders brisant bleibt der Blick auf die Plätze acht bis zwölf, die über Qualifikation oder direkten Abstieg entscheiden. Der VfL Rhede steht aktuell genau auf Rang acht und muss beim TSV Meerbusch bestehen, um sich von den Verfolgern abzusetzen. Dahinter lauern unter anderem der VfB 03 Hilden und der KFC Uerdingen 05, die dringend punkten müssen, um nicht weiter in Richtung Abstiegsplätze abzurutschen. Die Ausgangslage verspricht damit einen Spieltag, an dem sich die Kräfteverhältnisse im Tabellenkeller weiter verschieben könnten.
22. Spieltag
So., 26.04.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - 1. FC Bocholt
So., 26.04.26 11:00 Uhr VfB 03 Hilden - Wuppertaler SV
So., 26.04.26 11:00 Uhr FSV Duisburg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 26.04.26 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SC St. Tönis 1911/20
So., 26.04.26 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - KFC Uerdingen 05
So., 26.04.26 11:00 Uhr VfL Rhede - VfB Homberg
23. Spieltag
So., 03.05.26 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Baumberg
So., 03.05.26 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - FSV Duisburg
So., 03.05.26 11:00 Uhr Wuppertaler SV - SG Essen-Schönebeck
So., 03.05.26 11:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB 03 Hilden
So., 03.05.26 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - VfL Rhede
So., 03.05.26 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Ratingen 04/19
24. Spieltag
So., 10.05.26 10:30 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt
So., 10.05.26 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - FSV Duisburg
So., 10.05.26 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 10.05.26 11:00 Uhr VfL Rhede - SC St. Tönis 1911/20
So., 10.05.26 11:00 Uhr VfB 03 Hilden - VfB Homberg
So., 10.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - TSV Meerbusch
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