KFC Uerdingen und Ratingen 04/19 sind souverän - Gegner helfen mit Ratingen 04/19 gewinnt im Niederrheinpokal nach früher Notbremse beim VfL Rhede 5:0. Der KFC Uerdingen lässt beim SV Rosellen viele Chancen liegen, siegt aber verdient 3:0. von André Nückel · Gestern, 17:45 Uhr · 0 Leser

Sieg für den KFC Uerdingen. – Foto: Ralph Görtz

Zwei Meisterschaftskandidaten der Oberliga Niederrhein haben ihre Pflichtaufgaben in der 1. Runde des Niederrheinpokals gelöst: Ratingen 04/19 profitierte früh von einer Roten Karte und gewann deutlich, der KFC Uerdingen musste sich gegen einen tapferen A-Ligisten länger strecken.

Der VfL Rhede hatte sich für das Pokalduell mit Ratingen 04/19 viel vorgenommen, doch bereits nach 17 Minuten nahm die Partie eine entscheidende Wendung. Luca Maximilian Schultze verhinderte eine klare Torchance und sah nach der Notbremse Rot. Besonders bitter für den Landesliga-Aufsteiger: Emre Demircan verwandelte den folgenden Freistoß direkt zum 1:0 (18.). Ratingen nutzte die Überzahl anschließend souverän. Lukas Korytowski erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (32.), ehe Sven Kreyer kurz nach Wiederbeginn für die Vorentscheidung sorgte (49.). Demircan schnürte mit dem 4:0 seinen Doppelpack (56.), nur drei Minuten später stellte Ali Hassan Hammoud den 5:0-Endstand her. Der Aufstiegsanwärter erledigte seine Aufgabe damit ohne größere Probleme und tankte zusätzliches Selbstvertrauen. KFC lässt Chancen liegen, setzt sich aber verdient durch