KFC Uerdingen und Ratingen 04/19 sind souverän - Gegner helfen mit

Zwei Meisterschaftskandidaten der Oberliga Niederrhein haben ihre Pflichtaufgaben in der 1. Runde des Niederrheinpokals gelöst: Ratingen 04/19 profitierte früh von einer Roten Karte und gewann deutlich, der KFC Uerdingen musste sich gegen einen tapferen A-Ligisten länger strecken.
Der VfL Rhede hatte sich für das Pokalduell mit Ratingen 04/19 viel vorgenommen, doch bereits nach 17 Minuten nahm die Partie eine entscheidende Wendung. Luca Maximilian Schultze verhinderte eine klare Torchance und sah nach der Notbremse Rot. Besonders bitter für den Landesliga-Aufsteiger: Emre Demircan verwandelte den folgenden Freistoß direkt zum 1:0 (18.). Ratingen nutzte die Überzahl anschließend souverän. Lukas Korytowski erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (32.), ehe Sven Kreyer kurz nach Wiederbeginn für die Vorentscheidung sorgte (49.). Demircan schnürte mit dem 4:0 seinen Doppelpack (56.), nur drei Minuten später stellte Ali Hassan Hammoud den 5:0-Endstand her. Der Aufstiegsanwärter erledigte seine Aufgabe damit ohne größere Probleme und tankte zusätzliches Selbstvertrauen.
Der KFC Uerdingen benötigte beim SV Rosellen deutlich mehr Geduld. Der A-Ligist verkaufte sich gegen den Favoriten gut und machte dem KFC das Leben trotz zahlreicher Uerdinger Möglichkeiten lange schwer. Jan Bachmann brachte die Mannschaft von Julian Stöhr bereits in der 14. Minute mit 1:0 in Führung, anschließend verpassten die Gäste jedoch mehrfach einen höheren Vorsprung. Für Rosellen wurde es nach 54 Minuten noch schwieriger, als Marvin Meirich Gelb-Rot sah, weil er eine Karte forderte. In Überzahl sorgte Luca Thissen schließlich für das erlösende 2:0 (66.). Daiki Kamo legte neun Minuten später den dritten Treffer nach. Glanz versprühte der KFC bei seinem 3:0-Erfolg zwar nur selten, das Weiterkommen war angesichts der vielen Chancen aber verdient.