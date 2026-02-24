KFC Uerdingen: Und plötzlich tritt der Vorstand zurück

Der bisherige Vorstand des KFC Uerdingen um Christian Ritzenfeld (v.l.), Thomas Platzer und Dmitry Voronov. – Foto: Marc Fischer

Die verzwickte Situation des KFC Uerdingen soll am Mittwoch endlich klarer sein, denn auf der lang erwarteten Außerordentlichen Mitgliederversammlung sollte der bisherige Vorstand abgewählt werden. Seit der Insolvenzverwalter Thomas Ellrich die "Freunde und Förderer" auf die Kommandobrücke des Vereins gelassen hat, war das verbliebene Vorstandstrio de facto redundant - und jetzt tritt es am Tag vor der Veranstaltung lautstark zurück.

Unerwartete Entwicklungen am Dienstag - Versammlung findet statt

Der Dienstag brachte rund um den KFC Uerdingen eine Dynamik, die so nicht zu erwarten war. Ein Mitgliederbegehren, das auch Thema beim Oberlandesgericht Düsseldorf war, wurde nach monatelangem Warten von offizieller Stelle endlich durchgewunken - die Außerordentliche Mitgliederversammlung mit Hauptziel des Abwählens des Vorstandes um den Vorsitzenden Thomas Platzer, Dmitry Voronov und Christian Ritzenfeld sollte am Mittwoch über die Bühne gehen, doch dann meldete sich das in der Versenkung verschwundene Trio mit einer über 14.000 Zeichen langen Stellungnahme am Nachmittag zurück und erklärte am Ende: "Dem Verwaltungsrat haben wir heute geschlossen unseren Rücktritt von den Vorstandsämtern mitgeteilt."

Da drängte sich natürlich umgehend die Frage auf, ob die Mitgliederversammlung überhaupt noch vonnöten sei. Die Bestätigung folgte am Abend, als Jörg Gredig, seinerseits Mit-Initiator und -Organisator des Mitgliederbegehrens, mitteilte, dass aus "Gründen der Rechtssicherheit" die Veranstaltung und die Abwahl wie geplant stattfinden werden. Außerdem: "Unter Top 1 und Top 2 wird uns Mitgliedern die Möglichkeit geboten, Informationen aus erster Hand zu erhalten", erklärt Gredig. Neben der Abwahl gibt es zwei weitere Tagesordnungspunkte: Bericht zur Lage des KFC seitens des Insolvenzverwalters sowie Vorstellung der Konzepte möglicher Parteien, die sich um den Vorsitz des Vereins bewerben wollen. Hier läuft alles auf die "FuF" hinaus, der Bericht von Ellrich wird derweil mit Spannung erwarten, schließlich stehen die Finanzen des ehemaligen Bundesligisten immer im Fokus.