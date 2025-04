KFC Uerdingen und der liebe Punktabzug: die Ungewissheit vor Samstag

Schon seit Monaten berichtet FuPa über den anstehenden Neun-Punkte-Abzug des KFC Uerdingen in der Regionalliga West. Diese Regelstrafe ist eigentlich die Folge der Insolvenz, die zum 1. April offiziell eröffnet wurde. Doch noch immer fehlt dieser Abzug, obwohl der Traditionsverein am Samstag schon absteigen könnte. FuPa hat beim Verband nachgefragt.

Wann sollten dem KFC Uerdingen die Punkte abgezogen werden?

Nach FuPa-Informationen hatte der Vorstand des KFC Uerdingen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens zum 1. April 14 Tage Zeit, um Einspruch gegen die Insolvenz einzulegen. Diese Möglichkeit bestand deshalb, weil der Verein nicht selbst die Insolvenzanträge eingereicht hatte. Dieser Redaktion wurde aus Verbandskreisen mitgeteilt, dass die Punkte vor Ostern abgezogen werden sollten, das ist aber noch nicht passiert.

Wieso wurden die Punkte noch nicht abgezogen?

FuPa hat deshalb am Dienstag noch einmal beim WDFV nachgefragt. Mehr als "liegt zur internen Prüfung vor" teilte der Verband allerdings nicht mit. Es ist daher weiter offen wie fraglich, wann die Punkte abgezogen werden. Das gilt übrigens auch für die drei Punkte, die der KFC Uerdingen in der offiziellen Tabelle mehr als in anderen Tabellen hat. Es läuft noch ein Einspruch gegen die Wertung aus dem Spiel beim Wuppertaler SV, das zum Jahreswechsel gegen beide Klubs gewertet worden war. Gespielt wurde im November.

Welche Folgen hat das Warten auf die Entscheidung auf den KFC und die Liga?

Große! Das Hinauszögern der Umsetzung der Regelstrafe hat weitreichende Folgen, vor allem für die Spieler des KFC Uerdingen. Wenn die neun Punkte weg sind, hat der KFC Uerdingen nur noch 16 Punkte und könnte dann sogar schon am kommenden Samstag gegen den Wuppertaler SV im Rückspiel absteigen (Uerdingen muss verlieren, der FC Schalke 04 U23 einen Punkt holen und der SC Wiedenbrück gewinnen). Deshalb muss der Verband vor dem Wochenende handeln - nicht nur für den KFC, sondern auch für alle anderen Klubs im Abstiegskampf.

Gibt es noch andere Zeitpunkte für einen Punktabzug des KFC Uerdingen?

Auch auf diesen Sachverhalt hat FuPa den WDFV angesprochen. Laut Paragraph 52, Absatz 9, der WDFV-Spielordnung wäre der Punktabzug wegen der Insolvenz des KFC Uerdingen auch nach dem letzten Spieltag bis zum 30. Juni möglich, dann würden die Punkte aber erst zur neuen Saison abgezogen werden. Der Wortlaut ist jedoch klar: Der Zeitraum bezieht sich auf den Antrag des Insolvenzverfahrens. Also sollte eine "Verschleppung" zur Saison 2025/26 eigentlich nicht möglich sein.

Der WDFV kann allerdings erst dann dem KFC Uerdingen die Punkte abziehen, wenn es eine offizielle Mitteilung von offizieller Stelle gibt (beispielsweise durch den Insolvenzverwalter). Fraglich ist, was der Zeitpunkt der Mitteilung für Auswirkungen auf den Abzug hat und ob hier auch ein Abzug erst zur neuen Saison möglich wäre.