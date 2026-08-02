KFC Uerdingen und Delay Sports Berlin trennen sich mit 1:1

Der KFC Uerdingen hat sich im letzten Testspiel der Sommervorbereitung mit 1:1 von Delay Sports Berlin getrennt. Vor 5.682 Zuschauern in der Grotenburg entwickelte sich eine intensive und phasenweise umkämpfte Partie, in der beide Mannschaften wertvolle Erkenntnisse für den bevorstehenden Pflichtspielstart sammeln konnten.
Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. Beide Teams suchten den Weg nach vorne und versuchten, früh Akzente zu setzen. Während der KFC über Ballbesitz und Kombinationen ins Spiel fand, setzte Delay Sports immer wieder auf schnelle Umschaltmomente und mutige Vorstöße.
Die Berliner belohnten sich schließlich für ihren couragierten Auftritt. Nach einem Foul im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Der Strafstoß wurde sicher verwandelt, sodass Delay Sports überraschend mit 1:0 in Führung ging.
Nur wenig später musste Delay Sports jedoch einen herben Rückschlag verkraften. Nach einer Roten Karte spielten die Gäste über eine Stunde in Unterzahl. Dadurch übernahm der KFC zunehmend die Kontrolle über das Spiel und verlagerte das Geschehen fast ausschließlich in die Hälfte der Berliner.
Trotz der Unterzahl verteidigte Delay Sports mit großer Leidenschaft. Die Defensive arbeitete diszipliniert, gewann viele Zweikämpfe und machte die Räume eng. Der KFC kam zwar immer wieder gefährlich vor das Tor, ließ jedoch mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt oder scheiterte am starken Torhüter der Gäste.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Uerdingen den Druck weiter. Angriff um Angriff rollte auf das Berliner Tor zu, doch Delay Sports hielt mit großem Einsatz dagegen und blieb über Konter immer wieder gefährlich.
Erst in der Schlussphase fiel der verdiente Ausgleich. Jesse Sierck fasste sich aus der Distanz ein Herz und traf mit einem sehenswerten Schuss zum 1:1. Die Zuschauer in der Grotenburg feierten den Treffer lautstark und hofften anschließend sogar noch auf den Siegtreffer.
In den letzten Minuten warf der KFC noch einmal alles nach vorne. Delay Sports verteidigte jedoch mit viel Einsatz und brachte das Unentschieden über die Zeit.
Fazit: Der KFC Uerdingen hatte über weite Strecken mehr vom Spiel und nutzte die lange Überzahl jedoch nicht konsequent genug. Delay Sports zeigte dagegen eine starke kämpferische Leistung, verteidigte über mehr als eine Stunde mit einem Mann weniger und verdiente sich den Punktgewinn durch Leidenschaft, Disziplin und großen Teamgeist.