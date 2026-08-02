KFC Uerdingen und Delay Sports Berlin trennen sich mit 1:1 von Kaan Gümüsdag · Heute, 21:35 Uhr · 0 Leser

Der KFC Uerdingen hat sich im letzten Testspiel der Sommervorbereitung mit 1:1 von Delay Sports Berlin getrennt. Vor 5.682 Zuschauern in der Grotenburg entwickelte sich eine intensive und phasenweise umkämpfte Partie, in der beide Mannschaften wertvolle Erkenntnisse für den bevorstehenden Pflichtspielstart sammeln konnten. Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. Beide Teams suchten den Weg nach vorne und versuchten, früh Akzente zu setzen. Während der KFC über Ballbesitz und Kombinationen ins Spiel fand, setzte Delay Sports immer wieder auf schnelle Umschaltmomente und mutige Vorstöße.

Die Berliner belohnten sich schließlich für ihren couragierten Auftritt. Nach einem Foul im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Der Strafstoß wurde sicher verwandelt, sodass Delay Sports überraschend mit 1:0 in Führung ging. Nur wenig später musste Delay Sports jedoch einen herben Rückschlag verkraften. Nach einer Roten Karte spielten die Gäste über eine Stunde in Unterzahl. Dadurch übernahm der KFC zunehmend die Kontrolle über das Spiel und verlagerte das Geschehen fast ausschließlich in die Hälfte der Berliner.