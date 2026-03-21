KFC Uerdingen und das Wunder von der Grotenburg

Am Donnerstag jährte sich ein Spiel zum 40. Mal, das in die Geschichte der deutschen Geschichte eingegangen ist – und das in den vergangenen Jahrzehnten mit zwei Namen versehen wurde: Das „Wunder von der Grotenburg“ oder das „Wunder von Uerdingen“. Gemeint ist das Viertelfinal-Rückspiel im Europapokal der Pokalsieger zwischen dem FC Bayer Uerdingen und Dynamo Dresden.
Jene legendäre Partie am 19. März 1986, in der den Krefeldern nach einer 0:2-Hinspielniederlage und einem schier aussichtslosen 1:3-Rückstand in der Grotenburg innerhalb von etwa einer halben Stunde noch die Sensation gelang: 7:3 hieß es am Ende für die Uerdinger.
Und da das Nicht-Erklären-Können die Eigenart von Wundern ausmacht, stimmt wohl das, was Uerdingens damaliger Trainer Karl-Heinz Feldkamp (91) über dieses Fußballspiel sagt, zu 100 Prozent. „So richtig erklären kannst du es eigentlich nicht“, lautet seine Aussage zu den denkwürdigsten 90 Fußballminuten, die die Grotenburg wohl je erlebt hat.
Die Wende kam mit der Einwechslung von Dietmar Klinger (68) für den 2010 verstorbenen Franz Raschid (52.). Zwischen der 58. und 87. Minute, also in weniger als einer halben Stunde, fielen jetzt die sechs Treffer, das 5:3 machte Klinger mit einem Flachschuss aus 20 Metern selbst. Und selbst als Abwehrmann Wolfgang Funkel, mit drei Treffern und seinem überragenden Kopfballspiel der klassische Held dieser Partie, das 6:3 erzielte und Uerdingen damit rechnerisch erstmals weiter war, gab sich Dresden keinesfalls geschlagen. Die Elbstädter hatten noch zwei hochkarätige Chancen, die Torwart Werner Vollack (70) glänzend parierte. „Da wussten wir, dass uns heute nichts mehr passieren kann“, schildert Kapitän Matthias Herget (70) sein damaliges Empfinden. Den Schlusspunkt setzte Pokalheld Wolfgang „Cup“ Schäfer (67) mit seinem Treffer zum 7:3 in der 87. Minute.
Filmemacher und Autor Bernhard Dreiner hatte den Ereignissen 2007 einen Film gewidmet, der schon mehrfach im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und auch ins Theater hat es dieser Stoff geschafft. 2019 schrieb der Krefelder Rüdiger Höfken das Theaterstück „Das Wunder von der Grotenburg“, für das der bekennende KFC-Fan auch zahlreiche Wochen in Dresden zwecks Recherche und Spurensuche verbrachte.
Überhaupt Dresden. Dass zu dieser Geschichte auch die Verlierer aus der Elbmetropole gehören, ist der aktuellen Führung des KFC Uerdingen bewusst. Wenn am Abend des Jubiläumstages im Autohaus Tölke & Fischer Spieler und Fans noch einmal die 90 Minuten Revue passieren lassen, werden auch die drei Dresdner Akteure Matthias Döschner, Torsten Gütschow und Jens Ramme der Einladung des KFC gefolgt sein.
So spielten sie: Bayer Uerdingen – Dynamo Dresden 7:3 (1:3)
Bayer: Vollack - Herget, Dämgen, W. Funkel, Bommer, Feilzer, F. Funkel, Raschid (52. Klinger), Buttgereit, Schäfer, Gudmundsson (74. Loontiens)
Dresden: Jakubowski (46. Ramme) - Dörner, Trautmann, Döschner, Häfner, Minge, Kirsten, Pilz, Stübner, Sammer (29. Gütschow), Lippmann
Tore: 0:1 Minge (1.), 1:1 W. Funkel (13.), 1:2 Lippmann (35.), 1:3 Bommer (42./Eigentor), 2:3 W. Funkel (58./Foulelfmeter), 3:3 Gudmundsson (63.), 4:3 Schäfer (65.), 5:3 Klinger (78.), 6:3 W. Funkel (79. Handelfmeter), 7:3 Schäfer (87.)
Schiedsrichter: Lajos Nemeth (Ungarn)