KFC Uerdingen und das Wunder von der Grotenburg

Jene legendäre Partie am 19. März 1986, in der den Krefeldern nach einer 0:2-Hinspielniederlage und einem schier aussichtslosen 1:3-Rückstand in der Grotenburg innerhalb von etwa einer halben Stunde noch die Sensation gelang: 7:3 hieß es am Ende für die Uerdinger.

Und da das Nicht-Erklären-Können die Eigenart von Wundern ausmacht, stimmt wohl das, was Uerdingens damaliger Trainer Karl-Heinz Feldkamp (91) über dieses Fußballspiel sagt, zu 100 Prozent. „So richtig erklären kannst du es eigentlich nicht“, lautet seine Aussage zu den denkwürdigsten 90 Fußballminuten, die die Grotenburg wohl je erlebt hat.

Versuchen wir es trotzdem einmal rational. War es die sensationelle Abfolge der nicht weniger als zehn Treffer dieser 90 Minuten? War es das von den unterschiedlichen politischen Systemen angeheizte Duell zweier deutscher Mannschaften, das durch die anschließende „Republikflucht“ des Dynamo-Spielers Frank Lippmann (64) noch an Schärfe gewann? Rechnet man das Dresdner 2:0 des Hinspiels hinzu, lagen die Uerdinger zur Halbzeit in der Summe mit 1:5 hinten. Wann hat eine Mannschaft im Europapokal schon einmal fünf Treffer in nur einer Spielhälfte aufgeholt? Wahrscheinlich ist es die Summe all dessen, was die Faszination dieser Begegnung ausmacht.

Fußball-Geschichte in der Grotenburg

Es gibt wohl kaum ein Spiel, in dem sportlicher Irrsinn, Duellcharakter, tragische Figuren, Schicksale und „Helden für einen Tag“ auf solch eine Art und Weise zusammenkommen wie in dieser Partie. Fast hat man schon Schwierigkeiten, sich an das rein Sportliche der Begegnung zu erinnern. Für viele liegt der Wendepunkt in der verletzungsbedingten Einwechslung des damals 22 Jahre alten und völlig unerfahrenen Dresdner Reservetorwarts Jens Ramme (62). „Von den sechs Gegentoren kann man vielleicht eines mir anlasten, zwei waren schon Strafstöße“, sagt der tragische Held dieser Partie, der danach in der DDR „verbrannt“ war und bei Dresden nicht mehr zum Einsatz kam.