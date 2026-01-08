Am Wochenende fallen viele Spiele aus. – Foto: Imago Images

KFC Uerdingen und 1. FC Bocholt müssen wegen Wetter umplanen Der KFC Uerdingen und der 1. FC Bocholt müssen am Wochenende wegen der Witterung umplanen. Gespielt werden soll bei beiden Klubs.

Das Schneechaos in Deutschland hat natürlich auch Auswirkungen auf den Amateurfußball, der primär unter freiem Himmel praktiziert wird. So kann und wird sich der Terminplan mancher Vereine kurzfristig verändern, wie die Beispiele KFC Uerdingen und 1. FC Bocholt zeigen.

Immerhin sind die Aussichten noch nicht so schlimm wie beispielsweise im Hamburger Fußball-Verband. Rund um die Hansestadt herrscht nicht nur ein Generalverbot für den Trainings- und Spielbetrieb am kommenden Wochenende, sondern in Absprache mit den Kommunen hat der Verband auch sämtliche Hallenturniere gecancelt. Das wäre am Niederrhein beispielsweise ein Supergau, immerhin stehen am Wochenende zahlreiche Turniere wie die Hallenstadtmeisterschaft Duisburg, die beiden Hallenmasters in Solingen (Duisburg und Solingen komplett live im Video auf FuPa) oder die Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft Essen an. KFC Uerdingen: Ein Test verschoben, Hoffen auf Velbert

So., 11.01.2026, 15:00 Uhr KFC Uerdingen KFC Uerdingen SSVg Velbert SSVg Velbert 15:00 live PUSH Auswirkungen auf die Vorbereitung der Klubs am Niederrhein gibt es dennoch, weil viele Plätze unbespielbar oder beliebte Laufrouten nicht nutzbar sind. Das gilt auch für den KFC Uerdingen, dessen Testspiel am Freitag gegen die TSG Sprockhövel und knapp zwei Wochen verschoben wurde (22. Januar). Ob am Sonntag das Testspiel gegen die SSVg Velbert steigt, ist ebenfalls fraglich. Die Stadt Krefeld hat bis Sonntag zwar die Plätze gesperrt, doch weil die Sportanlage am Löschenhofweg des SC Krefeld der Spielort ist, gibt es zumindest noch eine Chance. Die Anlage gehört nämlich dem Verein und ist nicht von der Sperre betroffen.

1. FC Bocholt tauscht den Gegner und den Spielort