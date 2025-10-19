KFC Uerdingen überzeugt vor Minuskulisse in der Grotenburg

Die Anstoßzeit am Samstag, 18 Uhr, ist für viele Vereine im Amateurfußball etwas undankbar. In der Regel konkurrieren sie da mit dem Topspiel der 1. Bundesliga, das um 18.30 Uhr angepfiffen wird. Wenn dies dann auch noch der Klassiker FC Bayern München gegen Borussia Dortmund ist, kann das durchaus ein Grund dafür sein, warum manch ein Fußballfan aus der Region den Abend eher vor dem Fernseher verbringt als beim Oberligaspiel des KFC Uerdingen gegen den 1. FC Monheim.
Die, die gekommen waren, sahen allerdings einen KFC Uerdingen, der es durchaus verdient gehabt hätte, vor einer größeren Kulisse zu spielen. 5:2 hieß es am Ende, die beiden Gegentreffer fielen erst, als die Uerdinger durchgewechselt und in der Offensive ein, zwei Gänge runtergeschaltet hatten. 70 Minuten lang strahlte der KFC die pure Dominanz aus, einzig in den ersten zehn und den letzten zehn Minuten war Monheim etwas besser im Spiel. Torchancen erspielten sich die Gäste aber erst in der Schlussphase. Zwei Mal traf Etienne-Noel Reck (14./40.), Yasin-Cemal Kaya erhöhte noch vor der Pause auf 3:0 (45.). In der zweiten Halbzeit erzielte Mohamed Benslaiman Benktib einen Doppelpack (72./76.).
In der ersten Halbzeit hatte es immer wieder Spielunterbrechungen gegeben, weil Spieler der Gäste verletzt oder angeschlagen auf dem Boden lagen und eine Behandlung brauchten. So machten die Betreuer des 1. FC Monheim gefühlt mehr Meter als so mancher Spieler. Für zwei Akteure ging es dann auch nicht weiter. Sowohl Kai Schneider als auch Emin Safikhanov mussten im Verlauf der ersten Halbzeit runter. „Das ist für uns maximales Pech, dass wir zwei Mal in der Kette wechseln müssen“, haderte Monheims Trainer Dennis Ruess mit den Verletzungen.
Sein taktischer Versuch, danach mit einer Dreierkette zu agieren, sei nicht aufgegangen. „Wir haben dann gar keinen Zugriff mehr bekommen und folgerichtig auch das 0:2 und das 0:3 kassiert“, ergänzte der Trainer auf der Pressekonferenz. Einen Freibrief wollte er seiner Mannschaft aber nicht aussprechen. „Wenn man ohne Intensität versucht zu verteidigen und in die Zweikämpfe geht, dann hat man keine Chance – gegen keinen Gegner.“ Es sei besonders ärgerlich, dass Fehler, die in der ersten Halbzeit gemacht und in der Kabine angesprochen wurden, nach dem Seitenwechsel wieder so auftraten – und erneut zu einem Gegentor führten.
Sein Gegenüber Julian Stöhr hatte einzig an der Anfangsphase etwas auszusetzen, als sein Team etwas schwer ins Spiel fand, hinten aber trotzdem nichts zugelassen hatte. Mit der Führung kam dann die Sicherheit. „Das war der Dosenöffner“, betonte Stöhr. Danach habe sein Team das gezeigt, was er gefordert hatte. „Wir haben aus dem Duisburg-Spiel ein, zwei Sachen mitgenommen, die wir gut umgesetzt haben“, erklärte er. Die Gegentore am Ende hätten allerdings nicht sein müssen. „Es wäre schön, wenn wir mal zu null spielen würden“, sagte Stöhr aber dennoch zufrieden mit dem klaren Erfolg.