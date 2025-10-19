KFC Uerdingen überzeugt vor Minuskulisse in der Grotenburg

So waren es am Ende „nur“ 1056 Zuschauer, die den Weg in die Grotenburg gefunden hatten. Für viele Vereine in der Oberliga Niederrhein wäre diese Zahl nicht nur akzeptabel, sondern großartig. Aber der KFC Uerdingen ist nun mal etwas anders. So ist es ein wenig ernüchternd, dass der Zuschauerzuspruch in der Liga von Spiel zu Spiel weniger wird. Waren zum Auftakt gegen die Sportfreunde Baumberg noch knapp 2300 Zuschauer gekommen, waren es gegen Biemenhorst noch knapp 2000. Es folgten Heimspiele gegen Schwarz-Weiß Essen (gut 1500 Zuschauer) und die Holzheimer SG (gut 1300 Zuschauer). Die beiden Pokalheimspiele gegen Bergisch Born und den SV Biemenhorst lockten beide noch weniger Zuschauer als das Duell mit Monheim an. Da sticht das Spiel gegen den MSV Duisburg vom vergangenen Mittwoch zweifelsohne heraus, als mehr als 9300 Fans in die Grotenburg gepilgert waren. Da sich die Uerdinger dort auch durchaus gut präsentiert hatten, dürften sich die Verantwortlichen auch für das Monheim-Spiel insgeheim mehr erhofft haben als die erwähnten 1056 Zuschauer.