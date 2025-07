KFC Uerdingen überrascht in der Startelf

Trainer Julian Stöhr war von der ersten Minute sehr aktiv in seiner Coaching-Zone, und er ließ sich auch nicht vom Regen abhalten. Mal ein Kommando an den Angriff oder die Defensive, mal ein kurzes Lob an einen einzelnen Spieler. Es verging kaum eine Minute, in der er nicht mit seinem Team kommunizierte. Oft unterstützt durch seine Hände, die Richtungen anzeigten oder nach vorne beziehungsweise nach hinten schoben. Und wenn er doch mal mit vor dem Körper verschränkten Armen stoisch dastand, beobachtete er ganz genau, wie sich sein Team auf dem Rasen präsentierte, im Hinterkopf schon das nächste Kommando, das er seinen Schützlingen mit auf den Weg geben konnte. Wenn ein verunglückter Ball des Gegners halbwegs in seine Richtung flog, nahm er ihn auf und warf ihn direkt zu seinem Spieler.

Vier Testspieler präsentieren sich

Das, was sein Team gerade vor dem Seitenwechsel auf den Platz brachte, stimmte den Coach durchaus zufrieden. Schließlich sei es das erste gemeinsame Spiel überhaupt für den neu zusammengestellten Kader gewesen, betonte Stöhr hinterher. Der überraschte derweil mit drei Probespielern in der Startelf, ein weiterer kam von der Bank. Milot Ademi, der die vergangene Saison beim SV Wilhelmshaven in der Oberliga Niedersachsen bestritt, konnte sich direkt mit dem Treffer zum 4:0 (42.). belohnen. Benslaiman Benktib spielte zuletzt beim TSV Meerbusch, zu Oran Horgan gibt es weniger Informationen. Der Verteidiger, der die erste Halbzeit souverän spielte, stammt vermutlich aus Irland. Auffällig waren vor der Pause vor allem Batuhan Özden, der die ersten beiden Tore erzielte (9./11.) sowie der erst am Vortag verpflichtete Maximilian Dimitrijevski, der zum 3:0 traf (30.) und für Ademi wenig später gekonnt auflegte. „Wir haben viele Sachen schon ganz ordentlich gemacht“, sagte Stöhr nach Abpfiff. Nach der Pause erspielte sich der KFC eine Vielzahl von Chancen, die aber alle ungenutzt blieben. „Da haben wir zu oft die falsche Entscheidung getroffen“, ergänzte Stöhr, der sich ob des Chancenwuchers einen höheren Sieg gewünscht hatte.

Dass sich Team und Fans noch finden müssen, wurde während des Spiels auf der Tribüne deutlich. Unter den Regenschirmen wurde viel diskutiert, Fragen wie „Wer ist das mit der Nummer 13?“ gestellt. Eine Möglichkeit zum Austausch haben die Fans am Montag, 7. Juli, ab 19.05 Uhr in der Großmarktkantine. An dem Fantreffen werden auch Vertreter des Teams der „Freunde und Förderer“ des KFC Uerdingen teilnehmen.