KFC Uerdingen tut sich mit der Trainerwahl schwer Am Samstag wird der Sportliche Leiter Patrick Schneider die Uerdinger im Spiel gegen Ratingen 04/19 betreuen. Nach bereits drei Heimpleiten kann sich die Mannschaft keine weitere Blamage mehr leisten. Ein Sieg ist Pflicht.

Die Trainerfrage Patrick Schneider kam ein paar Minuten später zur Pressekonferenz. „Wir hatten noch Gespräche, aber wir können noch keine Verpflichtung bekannt geben“, sagte er. „Wir haben einige Kandidaten, mit denen wir sprechen. Man muss sich erst einmal einen Überblick verschaffen, was man selbst im Kopf hat, was an Bewerbungen eingeht. Da versuchen wir die beste Entscheidung herauszufiltern.“ Zeitlich könne er noch nicht sagen, wann eine Entscheidung falle. „Wir wollen keinen Schnellschuss wagen.“

All das ist schon etwas verwunderlich, denn der Vorsitzende Damien Raths und seine Mitstreiter im Vorstand wurden von ihrer Trainerentlassung nicht überrascht, denn sie hatte sich über Wochen und Monate hinweg angedeutet. Eigentlich konnten sie auf diese Situation bestens vorbereitet sein und hätten dann bereits den Mann ihrer Wahl präsentieren können. Dass sich jetzt erst das Trainerkarussell dreht, ist daher nicht nur verwunderlich, sondern besorgniserregend.

Zwei Namen möglicher Kandidaten wurden sofort gehandelt: Dietmar Hirsch und Jan Winking. Hirsch, weil er aus der Region stammt und früher Kontakte zum Verein hatte, was aber nicht ausreicht. Winking, weil er sportliche überaus erfolgreich war und den 1. FC Bocholt in die Regionalliga führte. Allerdings gibt es Bedenken ob seiner 27 Jahre. Der gebürtige Kulmbacher ist Inhaber der DFB-Elite-Jugend-Lizenz und erreichte in Bocholt einen Schnitt von 2,37 Punkten pro Spiel. Wäre seine Verpflichtung ein Wagnis? „Wir haben sehr erfahrene Spieler“, äußern Raths und Schneider. Das ist richtig, wäre aber bei einem starken Vorstand und starker Sportlicher Leitung, die den Coach stärkt und stützt, eigentlich kein Problem. Doch in dieser Konstellation scheint Winning tatsächlich nicht weiter auf den Spuren von Julian Nagelsmann und Florian Kohlfeldt wandeln zu können – zumindest nicht in Uerdingen.