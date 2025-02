KFC Uerdingen trotzt dem Favoriten einen Punkt ab

Der KFC Uerdingen hat sich am Samstag in der Regionalliga West mit einem leistungsgerechten 0:0 vom SV Rödinghausen getrennt. Obwohl das Salz in der Suppe fehlte, nämlich die Tore, sahen 1980 Zuschauer eine abwechslungsreiche und gutklassige Partie. In der ersten Halbzeit hatten die Gäste mehr vom Spiel, der KFC aber die besseren Torchancen. Nach der Pause verlief das Spiel ausgeglichen. Bei den Uerdingern verdienten sich Tim Stappmann und Jeff Fehr Bestnoten. Von Angreifer Hamadi Al Ghaddioul war kaum etwas zu sehen.

Trainer Rene Lewejohann, der das Geschehen von der Pressetribüne aus verfolgte, weil er nach der Roten Karte aus dem Spiel in Gütersloh gesperrt war, sagte vor dem Spiel: „Es ist natürlich blöd hier oben zu stehen, aber ich habe volles Vertrauen in meine Jungs.“ An der Seitenlinie wurde er von seinem Co-Trainer Tim Blaga vertreten. Die Aufstellung hatten die Übungsleiter im Vergleich zum Spiel in Gütersloh auf einer Position verändert. Für den gesperrten Reno Cicarelli rückte Neuzugang Ilhan Altuntas in die Startelf. Er lieferte auf der rechten Abwehrseite ein gutes Debüt. Kapitän Stappmann war rechtzeitig fit geworden und konnte mitspielen. Adam Tolba, der in der vergangenen Woche wegen einer Sprunggelenkverletzung gefehlt hatte, nahm zunächst auf der Auswechselbank Platz und kam in der 64. Minute für Tshitoku ins Spiel.

Die Startphase gehörte den Gästen, die in den ersten fünf Minuten schon zu zwei Eckbällen kamen. Der KFC wirkte zunächst nervös, was sich in Ballverlusten widerspiegelte. Zum ersten Mal gefährlich vor das Tor der Gäste kam der KFC in der neunten Minute. Osawe hatte auf der linken Seite den Ball erobert und Ben Kleefisch mit einem schönen Zuspiel am Strafraumeck bedient. Der Uerdinger umkurvte seinen Gegenspieler, schoss den Ball aber flach am langen Pfosten vorbei. Das sollte für längere Zeit die letzte Offensivaktion der Gastgeber gewesen sein. Die Gäste aus dem Wiehengebirge dominierten die Partie.

Erst ab der 30. Minute kam der KFC, jetzt angetrieben von seinen Fans, besser ins Spiel. Er lauerte auf Konter und auf Ballverluste der Elf von Trainer Farat Toku. Ein Distanzschuss von Melvin Ramusovic strich in der 33. Minute knapp am langen Pfosten vorbei. Gefährlich wurde es für den KFC kurz vor der Pause nach einem weiten Einwurf der Gäste. Torwart Ron Meyer konnte gegen Torjäger Seaton klären, blieb aber verletzt im Torraum legen. Der Keeper konnte aber nach kurzer Behandlung weiterspielen.

Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine. Der KFC verbuchte durch Fehr, der den Ball per Seitfallzieher aber nicht aufs Tor brachte, eine Chance. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Torannäherungen auf beiden Seiten. Bei einem Distanzschuss von Weißhaupt war Meyer gut postiert (55.). Fünf Minuten später hatten die KFC-Fans den Torschrei auf den Lippen, als Angus St. John auf das Gästetor zulief. Torwart Harsmann stürzte ihm entgegen und lenkte den Ball an die Querlatte. Fehr setzte per Kopf nach, konnte den Ball aber im Zweikampf mit einem Abwehrspieler nicht im Tor unterbringen. Gästespieler Marco Hober holte sich in einer ansonsten fairen Partie nach einem harten Einsteigen gegen Fehr die Gelbe Karte vom guten Schiedsrichter Tarik Damar (FC Hürth) ab.

Bis in die Nachspielzeit dominierten auf beiden Seiten Abwehrreihen. Glück hatte der KFC dann allerdings noch einmal in den Schlussminuten, als die Gäste gleich drei Mal frei zum Kopfball kamen, den Ball aber letztlich nicht im Tor unterbringen konnten.