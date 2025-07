KFC Uerdingen: Traumtor von Marcinek, Ex-Bocholter im Aufgebot

Der KFC Uerdingen hat an diesem Wochenende intensiv getestet. So spielte die neu formierte Mannschaft von Julian Stöhr am Samstag zunächst 3:3 (2:1) gegen die DJK/TuS Hordel, ehe am Sonntag die SpVgg Erkenschwick gegen den Regionalliga-Absteiger noch ein 1:1 (1:0) entführte.

Yasin-Cemal Kaya (20.) und Jan Bachmann (36.) trafen am Samstag gegen Hordel aus Bochum, doch Philip Agbado hielt den Westfalenligisten im Spiel (45.). Als dann Zugang Noel-Etienne Reck in der 80. Minute für die Uerdinger traf, schien der Sieg angesichts einer 3:1-Führung schon sicher, doch Justin Sarpong jubelte im Endspurt gleich zweimal für Hordel (85. und 86.). Weniger als 24 Stunden später ging es gegen Erkenschwick, der Traditionsverein spielt in der Oberliga Westfalen und damit auf demselben Niveau wie Uerdingen. Kingsley Marcinek traf sehenswert für Uerdingen per Volley zum 1:0 (17.), doch Aggelos Nikolaos Meselidis (49.) sicherte Erkenschwick das 1:1.

Dass gleich beide Spiele mit einem Remis endeten, ist aus Uerdingen-Sicht auch gemessen an den höheren Spielanteilen ärgerlich, aber verkraftbar. Stöhr kündigte zuvor an, zahlreich testen und Wechseln zu wollen, immerhin sucht der neue Coach gemeinsam mit seinem Assistenten Botan Melik nach der neuen Stammformation. Deshalb gehen die Resultate in Ordnung, wenngleich gegen die SG Wattenscheid 09 am Mittwoch (19 Uhr) sicherlich der zweite Sieg im vierten Spiel folgen sollte.

In der Startelf gegen Erkenschwick stand auch Haris Mesic. Der 22-Jährige spielte in den vergangenen beiden Spielzeiten in 42 Spielen für den 1. FC Bocholt in der Regionalliga; beim 4:0-Erfolg des FCB in der Grotenburg wurde Mesic im Februar eingewechselt.

Die Startaufstellungen des KFC Uerdingen

KFC Uerdingen – DJK TuS Hordel 3:3

KFC Uerdingen: Noah-Florian Koch, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya, Dave Fotso Youmssi, Noah Tomson, Noel-Etienne Reck - Trainer: Julian Stöhr - Trainer: Botan Melik - Trainer: Cedric Lucas Nawrocki Schiedsrichter: Fynn Gottschalk (Kempen) - Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Yasin-Cemal Kaya (20.), 2:0 Jan Bachmann (36.), 2:1 Philip Agbado (45.), 3:1 Noel-Etienne Reck (80.), 3:2 Justin Sarpong (85.), 3:3 Justin Sarpong (86.)

KFC Uerdingen – SpVgg Erkenschwick 1:1

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Kingsley Marcinek, Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya, Dave Fotso Youmssi, Maximilian Dimitrijevski, Haris Mesic, Noel-Etienne Reck - Trainer: Julian Stöhr

Schiedsrichter: Jan Hermann Stumpe (Krefeld)

Tore: 1:0 Kingsley Marcinek (17.), 1:1 Aggelos Nikolaos Meselidis (49.)