KFC Uerdingen strebt "sportlich ambitionierte" Oberliga-Saison an

Im Zuge des eröffneten Insolvenzverfahrens wurde es zuletzt beinahe unheimlich still um den KFC Uerdingen. Ein Umstand, der besonders in der Fanszene der Krefelder für Verunsicherung sorgte. In einem offenen Brief forderten die Gruppierungen unter den zentralen Themen der "Transparenz", "Perspektive" und "Mitbestimmung" die aktuelle Vereinsführung um eine Wasserstandsmeldung.

Zunächst machte der Verein deutlich, dass das Insolvenzverfahren derzeit zwar "fortgeschritten", aber noch "nicht abgeschlossen" sei. Eines der Ziele ist dabei die "Sicherung des Spielbetriebs für die Saison 2025/26 – mit Blick auf eine sportlich ambitionierte Teilnahme in der Oberliga Niederrhein." Die Option eines kompletten Neustarts von vorne, wie es beispielsweise der SV Straelen mit dem Rückzug in die Kreisliga A wählte, ziehen die Uerdinger demnach wohl nicht in Frage. Ohnehin möchte der Vorstand im Schreiben nicht sonderlich ins Detail gehen "gerade weil wir vermeiden möchten, Erwartungen zu wecken, die sich in der Praxis nicht belastbar umsetzen lassen."

Über die daraus resultierende, mangelhafte Transparenz an Fans, Sponsoren und die Öffentlichkeit ist man sich durchaus bewusst, gelobt aber Besserung: "Wir arbeiten daher daran Euch in Zukunft regelmäßig, sachlich und nachvollziehbar zu informieren."

An diesen Worten wird sich der KFC sicher noch in naher Zukunft messen lassen müssen. Etwaige Fortschritte in Sachen Insolvenzverfahren und Oberliga-Perspektive dürften alsbald folgen.

Das Statement des KFC Uerdingen im Wortlaut

"Liebe Unterzeichner des offenen Briefes an den Vorstand,

liebe Mitglieder und Fans des KFC Uerdingen 05,

mit großer Aufmerksamkeit und ebenso großer Wertschätzung haben wir Euren offenen Brief zur Kenntnis genommen. Es ist uns ein aufrichtiges Anliegen, Euch für Euren Einsatz, Eure Worte, aber vor allem für Eure ungebrochene Verbundenheit mit dem KFC zu danken.

Was ihr als Fanclubs – Woche für Woche, Spiel für Spiel, oft im Stillen und mit beeindruckender Kontinuität – für diesen Verein leistet, lässt sich kaum in Worte fassen. Ob als Grotenburg-Supporter bei der Wiederbelebung unseres traditionsreichen Stadions, als Organisatoren von Auswärtsfahrten, als Gestalter leidenschaftlicher Choreografien oder schlicht als dauerhafte Stütze auf den Rängen: Ihr seid und bleibt das Rückgrat dieses Vereins.

Gerade in einer Phase wie dieser, die von Unsicherheit, organisatorischen Umbrüchen und wirtschaftlicher Sanierung geprägt ist, ist Euer offenes Wort ebenso notwendig wie willkommen. Ihr habt wichtige Fragen aufgeworfen – und es ist unsere Pflicht, Euch darauf zu antworten.

I. Zur aktuellen Lage – Sanierung mit Blick auf die Zukunft

Wie bekannt, befindet sich der KFC Uerdingen aktuell in einem eröffneten Insolvenzverfahren. Diese Situation stellt für alle Beteiligten – Fans, Mitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gläubiger, ehrenamtlich Engagierte sowie Vorstand und Gremien – eine enorme Herausforderung dar.

In enger Abstimmung mit dem bestellten Insolvenzverwalter und unter Einbindung externer Experten arbeiten wir derzeit mit aller Kraft an einer tragfähigen Gesamtlösung. Unser gemeinsames Ziel ist eindeutig: Die wirtschaftliche Sanierung des Vereins soll so erfolgen, dass der Fortbestand des KFC Uerdingen in seiner Struktur, Identität und sportlichen Leistungsfähigkeit gesichert wird.

Der Insolvenzverwalter hat sich von Beginn an äußerst offen, lösungsorientiert und kooperativ gezeigt. Die Gespräche, die wir derzeit in engem Takt führen, sind von großem gegenseitigem Vertrauen geprägt. Es herrscht Einigkeit, dass jede denkbare Option geprüft werden soll, um dem Verein eine stabile Grundlage für die kommenden Jahre zu ermöglichen. Dies umfasst selbstverständlich auch die Sicherung des Spielbetriebs für die Saison 2025/26 – mit Blick auf eine sportlich ambitionierte Teilnahme in der Oberliga Niederrhein.

Die Arbeiten am Insolvenzplan sind fortgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen. Es handelt sich um ein komplexes juristisches und wirtschaftliches Konstrukt, das Sorgfalt, Abstimmung mit den Gläubigern und eine realistische Zukunftsstrategie erfordert. Wir bitten um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Details nennen können – gerade weil wir vermeiden möchten, Erwartungen zu wecken, die sich in der Praxis nicht belastbar umsetzen lassen. Seid aber versichert: Die Interessen des Vereins und seiner Mitglieder stehen im Zentrum aller Überlegungen.

II. Kommunikation und Transparenz – Vertrauen durch Information

Wir wissen, dass die vergangenen Wochen von einem spürbaren Mangel an Information begleitet waren. Der Abbruch der Mitgliederversammlung, Verzögerungen in der internen Kommunikation und der allgemeine Zustand der Unsicherheit haben bei vielen von Euch zu berechtigtem Unmut geführt. Das nehmen wir sehr ernst.

Wir möchten Euch versichern: Es ist unser Ziel, den eingeschlagenen Sanierungsweg so transparent und offen wie möglich zu gestalten – immer in dem Rahmen, den rechtliche, strategische und insolvenzrechtliche Notwendigkeiten erlauben. In Kürze werden wir über die offiziellen Vereinskanäle erste strukturierte Informationen veröffentlichen, die insbesondere den aktuellen Stand der Gespräche mit dem Insolvenzverwalter, die übergeordneten Zielsetzungen sowie erste Perspektiven für die kommende Saison betreffen.

Uns ist bewusst, dass Information nicht nur bedeutet, Fakten mitzuteilen – sondern auch, Sorgen ernst zu nehmen und die Vereinsfamilie in ihrer Gänze mitzunehmen. Wir arbeiten daher daran Euch in Zukunft regelmäßig, sachlich und nachvollziehbar zu informieren.

III. Mitgliederversammlung – Mitbestimmung mit Verantwortung

Auch das Thema Mitbestimmung ist ein zentrales Anliegen, das wir ausdrücklich teilen. Eine Mitgliederversammlung ist nicht nur ein formales Organ – sie ist der Ort gelebter Demokratie, der Ort der Auseinandersetzung, aber auch der gemeinsamen Vision.

Wir verstehen Euer Bedürfnis nach einer zeitnahen Fortsetzung und nehmen dieses Anliegen sehr ernst. Aktuell arbeiten wir mit allen gebotenen Sorgfaltspflichten daran, einen Rahmen zu schaffen, der eine rechtssichere und geordnete Wiederaufnahme der Versammlung ermöglicht – und zugleich eine offene Debatte zulässt, die dem Ernst der Lage gerecht wird.

Die Mitglieder werden selbstverständlich rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen, sobald alle relevanten Parameter feststehen. Uns ist daran gelegen, diesen Schritt gut vorbereitet zu vollziehen – nicht unter Zeitdruck, sondern mit der Ernsthaftigkeit, die er verdient. Denn: Eine Mitgliederversammlung soll keine rein reaktive Maßnahme sein, sondern ein aktiver Teil der Neuausrichtung.

IV. Der Blick nach vorn – Oberliga, Identität und Zukunft

Trotz aller Herausforderungen richten wir den Blick nach vorn. Wir arbeiten – parallel zu den strukturellen und wirtschaftlichen Themen – mit Nachdruck an einem sportlichen Konzept, das sowohl der ersten Mannschaft als auch dem Nachwuchsbereich eine klare Perspektive bietet. Dabei hat die Grotenburg, als unsere emotionale und historische Heimat, selbstverständlich weiterhin einen zentralen Stellenwert.

Ziel ist es, in der kommenden Saison mit einem engagierten Team, einer klaren sportlichen Linie und eurer leidenschaftlichen Unterstützung erfolgreich in der Oberliga anzutreten. Wir wissen: Sportlicher Erfolg allein genügt nicht – aber er ist ein wichtiger Anker für neue Motivation, neue Kooperationen und neues Vertrauen.

V. Unser Versprechen – und unser Appell

Liebe Fans,

liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter auf den Rängen, in den Fanclubs und im Herzen des Vereins:

Wir haben Eure Botschaft verstanden – in ihrer Klarheit, in ihrer Sorge, aber auch in ihrem Glauben an das Gemeinsame. Ihr fordert zu Recht Offenheit, Perspektive und Mitbestimmung. Wir können nicht auf alles sofort eine konkrete Antwort geben. Aber wir geben Euch ein Versprechen: dass wir diesen Verein nicht verwalten, sondern gestalten wollen – im offenen Dialog, mit Euch, nicht über Euch.

Gerade in Zeiten der Krise zeigt sich, was eine Gemeinschaft wirklich ausmacht. Und Ihr habt bereits bewiesen, dass der KFC weit mehr ist als ein Fußballklub: Er ist Emotion, Erinnerung, Verankerung und Verpflichtung zugleich.

Lasst uns gemeinsam an dieser Zukunft arbeiten.

Für den KFC – für die Grotenburg – für eine neue Ära.

Mit Respekt und Demut vor unserem Verein.

Blau-Rote Grüße

Der Vorstand des KFC Uerdingen 05"