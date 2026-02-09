KFC Uerdingen startet optimal in die Rückrunde

Den großen Druck wie gerade in der Schlussphase der ersten Halbzeit entfachte der KFC nach der Pause nicht mehr – aber auch, weil er nicht musste. Vielmehr ließen die Uerdinger über weite Strecken Ball und Gegner laufen.

In der Schlussphase wechselten beide Teams munter durch, so kamen auch Noguchi und Sierck zu ihrer Pflichtspielpremiere in dieser Saison für den KFC Uerdingen. Die setzte dafür Stürmer Reck, der seinen zwei Vorlagen noch einen Treffer folgen ließ. Er umkurvte den Sonsbecker Keeper, ließ dann noch einen Verteidiger aussteigen und beförderte den Ball ins leere Tor (90).

