KFC Uerdingen startet optimal in die Rückrunde

Genau so haben sich alle, die es mit dem KFC Uerdingen halten, den Start in die Rückrunde der Oberliga Niederrhein vorgestellt. Am Samstagabend bezwangen die Uerdinger im Flutlichtspiel in der Grotenburg den SV Sonsbeck mit 3:0 und verkürzen damit zumindest kurzzeitig den Abstand zum Tabellenführer aus Ratingen, der am Sonntag beim SC St. Tönis gefordert ist.
Obwohl es in den vergangenen Wochen etwas Bewegung im Kader des KFC gegeben hat, hat Trainer Julian Stöhr nur Spieler zum Start auf den Platz geschickt, die bereits in der Hinrunde das Trikot der Uerdinger getragen haben. Dass Justin Möllering (kam vom FC Büderich) auf der Bank sitzen würde und Jonas Holzum gegen seinen alten Klub starten wird, hatte Stöhr bereits angekündigt. Auch Jesse Sierck (vereinslos), Ibuki Noguchi (SV Schermbeck) und Joshua Salonen (Salon Palloilijat) mussten zunächst zuschauen. Ulrich Bapoh (vereinslos) befindet sich noch im Aufbautraining und stand nicht im Kader.
Die Vorfreude auf einen tollen Fußballabend war groß und bei den 1775 Zuschauern in der Grotenburg vor dem Spiel spürbar. Der Mannschaft auf dem Rasen war anzumerken, dass sie ebenfalls alles für den gelungenen Start geben möchte. In der dritten Minute spielte sich der KFC erstmals zielstrebig nach vorne. Mohamed Benslaiman Benktib bediente Ephraim Kalonji am linken Strafraumeck. Der ließ einen Gegenspieler geschickt aussteigen, schaffte es aber nicht mehr, den Ball an Keeper Jan Fauseweh vorbei zu spitzeln – und die Chance war hinüber. Auch in den folgenden Minuten waren es die Gastgeber, die dem Spiel mehr und mehr ihren Stempel aufdrückten. Ein Abschluss von Nedzhib Hadzha wurde abgeblockt (10.). Auf der anderen Seite wurde es zunächst nur dann etwas gefährlich, wenn der KFC selbst durch ungenaue Zuspiele im Mittelfeld die Sonsbecker zum Kontern einlud.
Mitte der ersten Halbzeit war es erneut Kalonji, der an einer Doppelchance beteiligt war. Sein tückischer Abschluss konnte Fauseweh nur nach vorne abprallen lassen, Alexander Lipinski setzte den Nachschuss aus spitzem Winkel allerdings über den Kasten (25.). Auch fünf Minuten später bekamen die Sonsbecker noch ein Bein dazwischen, als Lipinski wieder vor dem gegnerischen Tor auftauchte.
Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der KFC sich für eine couragierte Leistung belohnen würde. Und wie so oft in dieser Saison war es eine Standardsituation, die den ersten Treffer einleitete. Nach einer zu kurzen Ecke durfte Lipinski nochmals flanken, fand am langen Pfosten Stürmer Etienne-Noel Reck. Dessen verunglückter Abschluss landete vor den Füßen von Kapitän Ole Päffgen, der den Ball über die Linie drückte (37.). Und Päffgen war es auch, der seinen Anteil am 2:0 hatte. Er erlief einen Ball im Mittelfeld und leitete so den Gegenangriff ein. Wieder nach einer Hereingabe von Reck war es diesmal Benktib, der das Tor erzielte (45.).
Nach der Pause wurde der SV Sonsbeck etwas mutiger und agierte offensiver. Ein Mal musste die KFC-Verteidigung in der Anfangsphase in höchster Not klären. Dadurch bot sich dem KFC mehr Raum, der auch sogleich in Torchancen umgewandelt wurde. Doch sowohl Hadzha als auch Reck verpassten es knapp, den Spielstand weiter nach oben zu schrauben.
Den großen Druck wie gerade in der Schlussphase der ersten Halbzeit entfachte der KFC nach der Pause nicht mehr – aber auch, weil er nicht musste. Vielmehr ließen die Uerdinger über weite Strecken Ball und Gegner laufen.
In der Schlussphase wechselten beide Teams munter durch, so kamen auch Noguchi und Sierck zu ihrer Pflichtspielpremiere in dieser Saison für den KFC Uerdingen. Die setzte dafür Stürmer Reck, der seinen zwei Vorlagen noch einen Treffer folgen ließ. Er umkurvte den Sonsbecker Keeper, ließ dann noch einen Verteidiger aussteigen und beförderte den Ball ins leere Tor (90).
