KFC Uerdingen startet in Vorbereitung Oberliga Niederrhein: Der KFC Uerdingen hat das Ziel Aufstieg noch nicht abgeschrieben.

Die Weltmeisterschaft und das Jahr 2022 sind passé, die Fußballer bereiten sich auf die Fortsetzung der Meisterschaft vor. Traditionell fliegen die meisten Profimannschaften dazu alljährlich in dieser Jahreszeit in den Süden, um dort die komfortableren Trainingsbedingungen zu nutzen. An diesem Punkt bekommen die Profis des KFC Uerdingen zu spüren, dass sie in der fünften Liga kicken. Sie bleiben zu Hause und beginnen am Mittwoch um 11 Uhr mit der Vorbereitung im Sportpark Oppum.