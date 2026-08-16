KFC Uerdingen startet fulminant in die Oberliga-Saison

Die Oberliga Niederrhein ist zurück – und der KFC Uerdingen ist mit einem Erfolgserlebnis in die Spielzeit 2026/2027 gestartet. Die Mission Meisterschaft beginnt mit einem 5:1 (2:0)-Sieg in Neuss gegen die Holzheimer SG.
Trainer Julian Stöhr hatte im Vorfeld gewarnt, die Holzheimer nicht zu unterschätzen. Der große Umbruch im Sommer und das Aus in der ersten Runde des Niederrheinpokals sollten für ihn keine Indizien dafür sein, dass die Neusser zu den größten Abstiegskandidaten zählen. Entsprechend hatte er seine Mannschaft auf dieses erste Meisterschaftsspiel eingestellt.
Den Rasenplatz auf der Anlage des SV Rosellen kannten die Uerdinger bereits aus der vergangenen Woche. Da siegten sie in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim SV mit 3:0. Der Kreisligist war in diesem Spiel quasi 90 Minuten am eigenen Strafraum eingeschnürt und hatte keine richtige Torchance. Dass dies in einem Oberligaspiel anders sein würde, war trotz der Favoritenrolle des KFC klar. Anders war auch der Support der Uerdinger Fans. Die hatten im Pokal noch auf akustische Unterstützung verzichtet, peitschten nun aber ihr Team von Beginn an nach vorne. Die organisierte Fanszene hatte im Vorfeld zum Trikottag aufgerufen.
Obgleich nicht so dominant wie gegen Rosellen, waren die Uerdinger auch gegen Holzheim spielbestimmend. Yuta Inoue, der über den rechten Flügel stürmte, war in der ersten Halbzeit einer der auffälligsten Uerdinger, der mit zahlreichen Dribblings auf sich aufmerksam machte. Nach einer Viertelstunde vergab er noch aus kurzer Distanz. Nach einer knappen halben Stunde führte einer seiner Tiefenläufe allerdings zur Führung. Inoue erlief den Ball und legte gekonnt auf Luca Thissen ab, der nach seinem Tor im Pokal nun auch in der Meisterschaft erfolgreich war (27.).
Die Führung war zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient, von den Holzheimern waren lediglich vereinzelt zaghafte offensive Bemühungen zu verzeichnen. Inoue hätte kurze Zeit später beinahe erhöht, sein Schuss strich knapp am Pfosten vorbei (36.). Kurz vor der Pause versuchte er, den Ball über den Holzheimer Keeper zu lupfen, doch dieser konnte den Schuss abfangen. Der Ärger über diese vergebene Chance war allerdings schnell verflogen, denn Teamkollege Wladimir Wagner zeigte, warum ihn die Verantwortlichen unbedingt wollten. Ansatzlos schloss er mit dem linken Fuß ab, als sich ihm die Lücke bot (44.).
Die Spieler der HSG durften sich in der Pause wohl einiges anhören. Denn kurz nach dem Seitenwechsel tauchten sie das erste Mal gefährlich vor dem KFC-Tor auf. Der Versuch nach einer Ecke ging allerdings knapp vorbei. So musste der KFC eine kurze Drangphase der Holzheimer überstehen – dann schlug Inoue zu. Mustergültig konterten die Uerdinger und schickten den Japaner in die Tiefe. Der belohnte sich für einen couragierten Auftritt mit dem Treffer zum 3:0 (52.).
Damit war das Spiel allerdings noch nicht entschieden. Die Holzheimer blieben mutiger als noch im ersten Durchgang und verkürzten wenig später durch Ilyas Vöpel. In dieser Szene war die KFC-Hintermannschaft nicht auf der Höhe (57.). Das Gegentor schien die Uerdinger zu verunsichern. Von der Dominanz der ersten Halbzeit war nun nicht mehr viel übrig, stattdessen tauchten die Holzheimer mehrfach gefährlich in der Hälfte der Gäste auf.
Die KFC-Defensive wackelte zwar leicht, aber sie fiel nicht. Die Uerdinger berappelten sich von dem Gegentreffer und suchten ihrerseits wieder die Offensive. Auch Mario Knops trug sich in die Torschützenliste ein (75.). Wie schon gegen Rosellen hätte der KFC auch an diesem Nachmittag einige Tore mehr machen können. Wagner und der eingewechselte Daiki Kamo hatten weitere Treffer auf dem Fuß. Wagner machte es in der Schlussphase aber besser und erzielte seinen zweiten Treffer (86.).