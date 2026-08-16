KFC Uerdingen startet fulminant in die Oberliga-Saison

Den Rasenplatz auf der Anlage des SV Rosellen kannten die Uerdinger bereits aus der vergangenen Woche. Da siegten sie in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim SV mit 3:0. Der Kreisligist war in diesem Spiel quasi 90 Minuten am eigenen Strafraum eingeschnürt und hatte keine richtige Torchance. Dass dies in einem Oberligaspiel anders sein würde, war trotz der Favoritenrolle des KFC klar. Anders war auch der Support der Uerdinger Fans. Die hatten im Pokal noch auf akustische Unterstützung verzichtet, peitschten nun aber ihr Team von Beginn an nach vorne. Die organisierte Fanszene hatte im Vorfeld zum Trikottag aufgerufen.