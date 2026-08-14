KFC Uerdingen startet als Favorit: Stöhr warnt vor Holzheim

Julian Stöhr erwartet im Vergleich zum Pokalspiel gegen Rosellen eine Leistungssteigerung seines Teams. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Die Rollen sind zumindest auf dem Papier klar verteilt. Der KFC Uerdingen geht als einer der großen Favoriten in die neue Saison der Oberliga Niederrhein. In der großen FuPa-Trainerumfrage setzte die Mehrheit der Konkurrenz auf die Krefelder als größten Aufstiegsfavoriten. Auch unter den FuPa-Usern ist der KFC ganz vorn . Im Gegensatz dazu zählte die Holzheimer SG in beiden Fällen zu den größten Abstiegskandidaten für die kommende Spielzeit. So treffen am 1. Spieltag in gewisser Hinsicht fast schon zwei Welten aufeinander.

Damals musste er im neu zusammengestellten Kader des KFC eine Spielindentität zuordnen. Gerade unter diesem Hintergrund sei für Stöhr der kommende Gegner jetzt schon etwas weiter als vielleicht zu vermuten. Einsatz und Laufbereitschaft sind die entsprechenden Tugenden, auf die sich der KFC einstelen wird.

Trainer Julian Stöhr will sich von dieser Ausgangslage allerdings nicht täuschen lassen. Das knappe Pokal-Aus der Holzheimer gegen den Landesligisten SC Kapellen hat ihm offenbar imponiert "Ich habe da eine Truppe gesehen, die im Pokal gekämpft hat, die gefeiert hat und das gleiche auch gegen uns machen wird“, sagte der KFC-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Bekannterweise wird die HSG mit einem fast durchweg erneuerten Kader und einem neuen Trainer, Sven van Beuningen, in die Saison starten. Ein Gefühl, was Stöhr mit Blick auf den Vorsaison nur zu gut kennt.

"Sie erspielen sich aber auch ganz gute Torchancen und haben auf den Flügeln echt gute Spieler. Da machen sie schon ordentlich Dampf“, sagt Stöhr. Auch Stürmer Oguz Ayan habe ihm gefallen. Trotz der klaren Favoritenrolle des KFC erwartet der Trainer deshalb keinen Selbstläufer.

Personell kann der KFC nicht ganz aus dem Vollen schöpfen. Ersatzkeeper Dominik Grehl wird nach seinem gebrochenen Finger zumindest auf der Bank Platz nehmen. Sicherheitshalber nimmt Stöhr aber auch in Milan Soosaipillai einen Schlussmann aus der U19 mit. Justin Hoffmanns muss noch eine bei seinem vorherigen Verein gesammelte Sperre absitzen. Dominic Duncan ist weiterhin noch nicht spielberechtigt.

KFC will aus Pokalspiel lernen

Ihr erstes Pflichstpiel konnten die Uerdinger grundsätzlich erfolgreich abschließen, waren beim 3:0 beim Kreisligisten SV Rosellen aber nicht restlos überzeugend. Vor allem das Verhalten nach Ballverlusten gefiel Stöhr nicht. Teilweise seien drei oder vier Spieler stehen geblieben und erst nach einem Zuruf von außen zurückgelaufen. "Und auch nicht im höchsten Tempo“, kritisierte der Trainer.

Genau daran habe die Mannschaft in dieser Woche gearbeitet. Die Arbeit gegen den Ball sei im Training bereits deutlich besser gewesen. Auch offensiv fordert Stöhr mehr Konsequenz. Nicht das Herausspielen von Chancen sei das Problem, sondern deren Verwertung. Das habe sich bereits in der vergangenen Saison immer wieder gezeigt.

Immerhin kennt der KFC den Schauplatz des Auftaktspiels bereits. Wie schon gegen Rosellen wird auch gegen Holzheim auf dem Naturrasenplatz der dortigen Schulstraße gespielt. "Das ist auf jeden Fall ein Vorteil", findet Stöhr. Seine Mannschaft wisse inzwischen, wie sich der aus seiner Sicht "stumpfe" Rasen bespiele. Entsprechend müsse sie sich auch bei der Passgeschwindigkeit darauf einstellen.

Um das auch selbsternannte Ziel der Meisterschaft zu verwirklichen, ist für Stöhr sein aktuelles Team auch dem Vorjahres-Kader in gewissen Bereichen voraus. "Was das Fitnesslevel angeht, sind wir definitiv weiter, zu 100 Prozent, auch was die Teamchemie angeht“, verrät der Trainer. Damals ging es mit gemischten Gefühlen los: Zwei Punkte aus den ersten beiden Spielen wären für den aktuellen Kader schon eine herbe Enttäuschung.