KFC Uerdingen springt nach 4:2-Sieg an die Spitze Oberliga Niederrhein: Mit einem klaren Erfolg hat der KFC Uerdingen die Tabellenführung übernommen.

Den perfekten Start erwischte der KFC Uerdingen im Düsseldorfer Paul-Janes-Stadion, in dem die Partie aus Sicherheitsgründen stattfinden musste. Immerhin 200 Gästefans fanden sich schließlich vor Ort ein und feuerten ihre Mannschaft von Beginn an lautstark an. Mit Erfolg: Schon nach fünf Minuten gelang Gianluca Rizzo die Führung für den KFC. Nach einer von Kevin Weggen getretenen Ecke kam er im Gewühl an den Ball und vollstreckte sehenswert mit der Hacke.

In der Folge gab Uerdingen zwar den Ton an, ließ aber mehr und mehr nach und die Gastgeber damit zurück in die Partie kommen. Atsushi Inoue nutze nach einer Ecke die Möglichkeit zum Nachschuss und glich nach 33 Minuten aus. Robin Udegbe im KFC-Tor konnte dem Spielgerät nur machtlos hinterherschauen. Kurz zuvor gelang es ihm noch sich gegen Sahin Ayas zu bewähren, der mit der ersten wirklichen Offensivaktion der TuRU Udegbe zum Abtauchen zwang. Vor der Pause zogen die Gäste das Tempo wieder an und wurden prompt mit der erneuten Führung belohnt. Ein Freistoß aus zentraler Position fand Levan Kenia, der mit einem Diagonalpass den Strafraum überwand und Alexander Lipinski fand, welcher aus spitzem Winkel kompromisslos abschloss (37.).

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich das Duell auf dem Rasen deutlich ausgeglichener. Zwar vermittelte der KFC weiter den Eindruck, alles unter Kontrolle zu haben, aber dennoch konnten die Gastgeber immer wieder gefährliche Offensivaktionen einleiten. Die Großchance hatte jedoch der KFC: Younes Moudden, kurz zuvor für den Torschützen Rizzo eingewechselt, kam nach starker Vorlage von Shun Terada freistehend zum Abschluss, scheiterte aber am Torhüter (64.). Besser machte es nur vier Zeigerumdrehungen später Vedran Beric, der nach Vorlage von Lipinski aus spitzem Winkel vollstreckte. Die Entscheidung war nach dem 4:1 von Kenia gefallen. Aus rund 25 Meter nahm der KFC-Offensivmann Maß und hämmerte die Kugel aus vollem Lauf in den Winkel (75.). Zwar konnte die TuRU durch Ayas noch einmal verkürzen. Der Düsseldorfer Angreifer sah, dass Udegbe ein wenig zu weit vor seinem Kasten stand und verkürzte mit einem sehenswerten Heber (77.).

So spielten die Mannschaften