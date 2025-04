KFC Uerdingen spitzt Oberliga-Abstiegskampf zu

Die Einstellung des Spielbetriebs in der Regionalliga seitens des KFC Uerdingen könnte Auswirkungen auf die Oberliga haben. Sollten die Krefelder dafür melden können, wären sie der Absteiger in die fünfthöchste Spielklasse – und damit würde in der Oberliga aus dem bisher möglichen Abstiegsplatz 15 ein sicherer. Denn nur, wenn es keinen Absteiger aus der Regionalliga in die Oberliga Niederrhein gäbe, müssten nur drei Teams in die Landesliga gehen.