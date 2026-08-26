KFC Uerdingen siegt doppelt und beklagt böse Salonen-Verletzung

Joshua Salonen wird dem KFC wohl einige Wochen fehlen. – Foto: KFC Uerdingen

Nach nur einem absolvierten Spieltag in der Liga eine Zwangspause einlegen zu müssen, kommt bei keinem Trainer gut an. Schließlich geht es gerade zum Saisonbeginn darum, in den Rhythmus zu kommen. Daher war auch Trainer Julian Stöhr beim KFC Uerdingen nicht unbedingt erfreut, als die Partie gegen Fortuna Düsseldorfs U23 aufgrund des DFB-Pokalspiels des SC St. Tönis in den September verschoben wurde. So starten die Uerdinger mit zwei Auswärtsspielen in die Oberliga-Saison.

Um den Rhythmus dennoch irgendwie beizubehalten, und zudem allen Akteuren ausreichend Spielzeit zu gewähren, hatte sich der KFC eine eher außergewöhnliche Maßnahme einfallen lassen. So wurde der Kader aufgesplittet, mit einigen A-Junioren aufgefüllt und am Montagabend zu zwei parallelen Testspielen geschickt. Sowohl gegen den Landesligisten SV Viktoria Goch (6:1) als auch gegen den Bezirksligisten OSV Meerbusch (6:2) fuhren die KFC-Teams überzeugende Siege ein. Drei Spieler durften sich dabei als Doppeltorschützen in die Liste eintragen, einer traf sogar dreifach.

Einer der Doppeltorschützen wurde beim Spiel gegen Goch gleichzeitig zum tragischen Helden. Joshua Salonen glänzte mit zwei Treffern und einer Vorlage, verletzte sich in der letzten Aktion des Spiels allerdings schwer. Er brach sich das Schlüsselbein und kugelte sich die Schulter aus. Dem KFC wird er daher voraussichtlich mehrere Wochen fehlen. Neben Salonen war es Stürmer Wladimir Wagner, der gegen Goch doppelt traf. Die übrigen Treffer erzielten Mario Knops und Alexander Lipinski.

Inoue trifft dreifach

Beim OSV Meerbusch wurden ebenfalls einige Tore erzielt. Allen voran durch Yuta Inoue. Der Japaner war beim Oberliga-Auftakt bereits einer der auffälligsten Uerdinger, ihm fehlte allerdings der letzte Zug zum Tor oder auch die Präzision im Abschluss. Dass er an sich arbeitet, bewies er nun in Meerbusch – Inoue war für die Hälfte der Uerdinger Tore verantwortlich. Neben ihm war es Mittelfeldmann Dave Fotso Youmssi, der mit zwei Treffern herausstach. Auch Luca Thissen, der bereits in beiden bisher absolvierten Pflichtspielen getroffen hatte, trug sich in die Torschützenliste ein. „Das war ein guter Test und ein verdienter Sieg. Hier konnten sich einige heute Selbstvertrauen holen“, wird Co-Trainer Christian Höfer von Vereinsseite zitiert.

Am Sonntag geht es für den KFC dann in der Oberliga weiter. Durch das verlegte Spiel haben die Uerdinger zwangsläufig den ersten Tabellenplatz eingebüßt. Nun ist das Team bei den Sportfreunden Baumberg gefordert und wird versuchen, dort die nächsten Punkte zu sammeln.